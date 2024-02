Continuano i casting per il nuovo film di Roberto Andò, dal titolo provvisorio “L’abbaglio”, che si girerà in Sicilia tra aprile e giugno. La pellicola del regista palermitano racconterà la storia di tre personaggi impegnati nella spedizione dei Mille di Garibaldi. La selezione, a cura di Talè Casting per conto della produzione Bibi Film e Tramp Ltd, sarà fatta in base alle caratteristiche fisiche e somatiche attinenti al periodo di riferimento, ovvero la seconda metà dell’Ottocento.

I requisiti

Riservato esclusivamente a uomini dai 18 agli 80 anni, per i residente in provincia di Palermo, Trapani e Agrigento, taglia Pantalone e giacca dalla 44 alla 54. Niente capelli rasati, doppi tagli, niente capelli o barbe colorate. Sono ben accetti capelli lunghi o di media lunghezza. Niente sopracciglia depilate, niente atuaggi evidenti (viso, collo, mani). Sono ben accette barbe e basette lunghe Il casting è riservato solo a coloro i quali non si sono presentati al casting a Palazzo Adriano. Chi ha i requisiti può mandarlo a castingfilmabbaglio@gmail.com

Il materiale da mandare

All’email è necessario (pena l’esclusione) allegare una fotografia in primo piano e un’altra a figura intera (entrambe rigorosamente su sfondo neutro, senza occhiali o accessori vari). L’agenzia di casting precisa inoltre che non saranno considerate le candidature con materiale fotografico diverso da quello richiesto. Le riprese si svolgeranno nei mesi di Aprile – Maggio – Giugno 2024 in Sicilia. “Saranno esclusi dalla selezione i dipendenti della pubblica amministrazione e le categorie di pensionati non abilitati al lavoro dipendente (esempio: Quota 100)”, si legge in un comunicato della produzione del film di Roberto Andò.

Ambientazione nel periodo dell’unità d’Italia

Il progetto è ambientato, come già accennato, nel periodo dell’Unità d’Italia (1860) e la selezione sarà fatta in base alle caratteristiche fisiche e somatiche attinenti al periodo. La pellicola racconta la storia di tre personaggi impegnati nella spedizione dei Mille di Garibaldi.