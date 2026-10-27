Forest. Il futuro ha radici antiche arriva al Cinema king di Catania giovedì 29 ottobre con una doppia proiezione: alle ore 17.00 e alle 21:00. Il documentario di Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon, distribuito da Cineblend, propone un viaggio alla scoperta del mondo forestale e del rapporto tra uomo e natura. La proiezione è organizzata con la collaborazione della Sezione CAI di Catania.

Attraverso immagini e testimonianze, il film racconta la storia del Monte Meletta e del suo patrimonio naturale, soffermandosi sulle conseguenze della tempesta Vaia e sulle sfide che riguardano la salvaguardia degli ecosistemi. Tra ambiente, memoria e tradizioni, Forest restituisce valore al lavoro di chi si occupa della cura dei boschi e della tutela del loro equilibrio, mostrando quanto la gestione forestale sia importante per il futuro dei territori e delle comunità. Un racconto che invita a conoscere più da vicino una realtà spesso poco visibile, ma essenziale per la conservazione del patrimonio naturale e per una gestione consapevole e sostenibile delle risorse.





Prodotto da Cineblend, il documentario conduce lo spettatore nel cuore delle moderne attività forestali, svelando la complessità di un settore profondamente radicato nell’immaginario collettivo ma spesso poco conosciuto nelle sue reali dinamiche. Attraverso un tour che attraverserà tutta Italia, in collaborazione con esperti del mondo della montagna e del lavoro forestale, Forest punta i riflettori su una realtà poco nota ma presente nella vita quotidiana di ciascuno di noi molto più di quanto si pensi. Un patrimonio che merita di essere conosciuto e compreso, per accrescere la consapevolezza del ruolo fondamentale che i boschi e la loro gestione sostenibile svolgono per l’ambiente e per la società.





Il film entra nel bosco del Monte Meletta, nel Comune di Gallio, sull’Altopiano dei Sette Comuni, un territorio segnato dagli effetti della tempesta Vaia e dalla successiva diffusione del bostrico, un insetto che attacca gli abeti rossi e che ha trovato, là dove si era abbattuta la tempesta, il nutrimento per crescere a dismisura. Da qui prende forma un racconto che non si limita a osservare il bosco come paesaggio, ma che lo considera al tempo stesso come un ecosistema prezioso e una fonte di bioeconomia: un luogo attraversato da equilibri complessi e da necessità di intervento spesso invisibili allo sguardo comune.





Al di là della contrapposizione semplicistica tra ambientalismo e gestione forestale, Forest – Il futuro ha radici antiche mette al centro l’urgenza di formare professionisti capaci di operare nel bosco con competenza, responsabilità e moderna consapevolezza ambientale. Protagonisti di questo percorso due ragazze e due ragazzi, allievi di un corso di formazione forestale, affiancati dai fratelli Michele e Giorgio Sambugaro, operatori esperti che li accompagnano nel passaggio dalla teoria alla pratica, insegnando loro a leggere i segnali invisibili del bosco e a confrontarsi con la responsabilità di chi deve prendersene cura. Attraverso il confronto con i loro istruttori, i quattro giovani imparano così a riconoscere le situazioni di rischio e a comprendere che ogni intervento richiede attenzione, metodo e rispetto per l’ambiente in cui si opera, con lo sguardo sempre rivolto al futuro, quindi alla sostenibilità. Il documentario racconta così un mestiere antico ma ancora attualissimo e profondamente trasformato dalla ricerca, dalla tecnologia, dalla cultura della sicurezza e da una nuova consapevolezza ecologica.

Luogo: Cinema King , CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 17:00

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