Catania, il centrodestra unito nel nome Enrico Trantino, si chiude la campagna elettorale

Redazione di

26/05/2023

Il premier, due vice premier e due ministri. E’ l’appoggio del centrodestra a Catania a sostegno della candidatura a sindaco di Enrico Trantino.

Sul palco con il presidente del consiglio Giorgia Meloni ci sono Matteo Salvini, Antonio Tajani, Maurizio Schillaci ,Nello Musumeci e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi.

Trantino, invertire la narrazione di questa città

‘Non è retorica se dico che ci vuole veramente amore. Bisogna invertire la tendenza narrativa di questa città. Se pensiamo al 1993, in un anno in c’erano scippi, rapine, 100 omicidi l’anno ma c’era una comunicazione favorevole. Si comincia da questo”.

Lo ha detto Enrico Trantino, candidato del centrodestra a sindaco di Catania al comizio conclusivo del centrodestra.

Tajani non sono appassionato di ballottaggi

“Non sono appassionato dei ballottaggi. Con la legge elettorale in vigore si rischia di falsare i risultati delle amministrative”. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani a margine della manifestazione elettorale del centrodestra a Catania. In Sicilia il quorum per essere eletti sindaci al primo turno è fissato al 40% da una norma regionale.

“Bisogna continuare a lavorare per mettere in sicurezza il territorio, approntare il tema dei rifiuti, facendo di più con il porta a porta. Puntare sul turismo, aprire il porto ai cittadini. Ma la sicurezza, anche con l’installazione di telecamere, è il primo tema e il governo farà la sua parte”. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani a margine della manifestazione elettorale del centrodestra a Catania.

Salvini, stiamo correndo per riaprire strade e ferrovie

“Domenica sarò a Bologna e poi in terra di Romagna, spero di potere riaprire strade, autostrade e ferrovie. Stiamo correndo per riuscire a fare tutto in fretta e a trovare altri soldi: sindaci e imprenditori hanno bisogno di fondi subito”. Lo ha detto il ministro e leader della Lega Matteo Salvini a Catania per la campagna elettorale del centrodestra per le comunali a Catania.

“E’ un’emozione da ministro e da italiano, dopo tante chiacchiere, avere finalmente approvato il progetto del Ponte di tutti gli italiani. Non unisce solo Sicilia e Calabria, ma di tutto il Paese e porterà centomila posti di lavoro vero e che libererà mare e aria e permetterà a milioni di italiani, che ammirano questa splendida terra, di venire in Sicilia spendendo di meno. E complessivamente ci sono oltre 30 miliardi di investimenti in infrastrutture in Sicilia. E’ una cosa che mi rende orgoglioso”.

Lo ha detto il ministro e leader della Lega Matteo Salvini a Catania per la campagna elettorale del centrodestra per le comunali a Catania.

“Il Ponte sullo Stretto costerà 10 miliardi di euro, costa quanto un anno di Reddito di cittadinanza e durerà decenni e decenni. Da dicembre i finanziamenti, si parte col finanziamento. I lavori entro l’estate”, ha aggiunto Salvini.