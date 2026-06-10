Si vince solo se si corre con Sud Chiama Nord. Mentre il centrodestra rischia di implodere dopo la sconf9ttta elettorale e il centrosin9stra si interroga sul campo largo, come e con chi, Cateno De Luca rompe le indugi e presenta la sua visione del mondo politico siciliano da qui ad un anno, un anno e mezzo.

Sud chiama Nord è baricentrico per tutti

“I sondaggi confermano che Sud chiama Nord è baricentrico e che il centrodestra, se non vuole perdere in Sicilia, deve sostenere la proposta di Sud Chiama Nord e del governo di liberazione. Lo stesso vale per il centrosinistra: se vuole vincere deve sostenere il progetto del governo di liberazione di Sud chiama Nord” dice il sindaco di Taormina e leader della formazione politica.

I dati dei sondaggi e le incognite dei prossimi mesi

In un clima che resta un’incognita per i prossimi mesi guardando alle elezioni del 2027 De Luca conferma gli impegni assunti e annuncia che fra poco più di un mese il suo “governo di liberazione” sarà completo e verrà annunciato nei dettagli: “Abbiamo lanciato anche la nostra campagna tesseramento e il 18 di luglio alle ore 10 al Politeama sarà presentato il governo di liberazione, la composizione”. Annuncerà, dunque, gli assessori del suo governo “ombra” che punta a diventare il governo del futuro.

Prima ancora un candidato a sindaco di Palermo

Ma De Luc anon si ferma alla già annunciata corsa verso la Regione siciliana e si prepara a presentare, ancora prima, fra venti giorni in tutto, il suo candidato a sindaco di Palermo “Ovviamente abbiamo già lanciato la sfida anche per la città di Palermo – dice – il primo luglio sarà presentato il progetto. Una marcia in più per Palermo con il nostro candidato a sindaco”

Ma c’è di più e in quella data saranno annunciate anche le adesioni di amministratori già in carica “Faremo conosce le adesioni anche dei consiglieri comunali e dei sindaci della città di Palermo e della provincia che oggi scelgono Sud Chiama Nord e il governo di liberazione”