Dopo Giancarlo Cancelleri e la sua adesione a Forza Italia con annesse polemiche, gli azzurri potrebbero realizzare un altro colpo politico in gradi di agitare le acque in tutto lo spettro politico siciliano. Qualcosa di già preventivato dalle parole di qualche giorno fa del presidente Renato Schifani in una intervista esclusiva a BlogSicilia pur senza nomi ne accenni se non alla provenienza.

Caterina Chinnici verso gli azzurri?

Le voci sono insistenti ma fino ad oggi non trovano riscontri ufficiali quindi l’interrogativo è d’obbligo. A viaggiare verso i lidi del partito del Presidente della regione Renato Schifani sarebbe addirittura l’ex candidato presidente che gli ha fatto campagna elettorale come avversario, Caterina Chinnici.

La candidatura alla Presidenza della Regione

L’ex assessore regionale della giunta Lombardo ed ex eurodeputato, dapprima era stata indicata dal Pd per la primarie della coalizione di centrosinistra e le aveva vinte contro i candidati della sinistra e dei 5 stelle Claudio Fava e Barbara Floridia. ma poi la sua corsa si era a lungo arrestata dopo la spaccatura fra Pd e 5 stelle e l’addio fra le due formazioni politiche.

La scelta di correre per il Pd

Nonostante il quadro cambiato e dopo una lunga riflessione Caterina Chinnici aveva fatto ugualmente la corsa alla presidenza della regione appoggiata solo dal Pd e nonostante le tensioni e i distinguo di una parte dello stesso pd che non aveva gradito la sua candidatura

Una campagna elettorale non entusiasmante

Non era stata una campagna elettorale entusiasmante. Tutt’altro. Piuttosto era apparsa in sordina, quasi condotta per il dovere di non deludere chi l’aveva votata alle primarie e guardando già al dopo elezioni regionali. un ‘dopo’ che probabilmente non si concretizzerà alla luce del nuovo corso del Partito democratico con una segreteria che tende all’estremizzazione del Pd

Il commento Dem

L’eurodeputata Caterina Chinnici pronta a transitare in Forza Italia? “Non ne sappiamo nulla ma certo risulterebbe al quanto stupefacente – commentano con l’ANSA fonti dei Dem – che, dopo aver accettato la candidatura alla presidenza della Regione siciliana in quota Pd lo scorso luglio e avere preteso che tra i candidati non ci fossero imputati adesso Caterina Chinnici possa passare a Forza Italia, il partito di Berlusconi Dell’Utri e D’Alì”.

Le parole di Schifani a BlogSicilia

Appena quattro giorni fa in una intervista a BlogSicilia il presidente della Regione Renato Schifani aveva detto chiaramente che il partito si aspettava e si attende, adesioni dal Pd, da quell’area centrista che non si ritrova più nel nuovo partito di Elly Schlein: “Leggo in questi giorni sulla stampa locale e nazionale – diceva Schifani – di malumori identitari nel Pd di Elly Schlein. Una linea oltranzista che fa crescere i mal di pancia di alcune correnti. Penso a Base riformista di Guerini ma non soltanto. Certo il Pd ha una storia di tenuta monolitica ma non escluderei che questa area di sofferenza possa sentirsi ‘orfana’. peraltro la Schlein deve ancora decidere cosa vuole fare da grande e che identità avrà davvero questo Pd. Non escludo che in questo clima noi si possa intercettare il voto proprio di queste aree di sofferenza e, magari, anche qualche persona”.

Un ragionamento quello del Presidente della Regione che, però, si allargava anche agli uomini secondo mandato dei 5 stelle (inevitabilmente essendo partito dall’adesione di Giancarlo Cancelleri), ma anche al terzo polo

“Il terzo polo è miseramente naufragato mostrando chiaramente come l’accordo fosse, in realtà, soltanto una alleanza elettorale che puntava a superare lo sbarramento. Passata quella fase sono emerse tutte le divergenze politiche del caso. E’ palese ed evidente che c’è un elettorato che si trova sbandato e senza casa e chiaramente può trovare in Forza Italia quella casa di valori. Come ho detto noi non cerchiamo e non cercheremo nessuno ma siamo aperti all’interlocuzione”

