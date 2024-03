Al convegno il presidente Schifani, l'ex ministro Cardinale e l'assessore Tamajo

E’ inutile girare attorno ai concetti. La voglia di Dc si respira nei palazzi della politica. E di cattolici in politica e di cattolicesimo democratico s’è parlato a Palermo, al convegno su “Valori e visioni”, celebrato nella Sala Gialla di Palazzo dei Normanni, l’aula dedicata al compianto presidente Piersanti Mattarella.

Al centro del dibattito il tema della politica intesa come esercizio di libertà, responsabilità e solidarietà. Ennesima riprova di come in Sicilia sia ancora forte la matrice del pensiero cattolico in politica, quello che una volta era rappresentato proprio dalla Dc.

Cattolicesimo in politica è valore senza tempo

“Quando un valore è avvertito come universale, non ha tempo, non ha età ed è sempre capace di orientare nella vita, nel sociale, nell’economia e nella politica. Quelli del cattolicesimo democratico sono valori che vengono prima della politica”, ha spiegato l’ex Ministro Salvatore Cardinale. Al convegno è intervenuto anche il presidente della Regione Renato Schifani, con uno speech centrato sul valore della solidarietà, anche in prospettiva dell’autonomia differenziata prossima ventura.

In video conferenza è intervenuto Manfred Weber capogruppo dei popolari al Parlamento di Bruxelles. Tra i relatori, era presente Monsignor Antonino Raspanti, presidente della Conferenza Episcopale in Sicilia. Al dibattito ha preso parte Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive. Per l’esponente della maggioranza, “è necessario che la politica riporti al centro del discorso le sfide del quotidiano, dalle esigenze di piena occupazione e di equità sociale”. Per noi, ha detto Tamajo “la politica non si fa con le risse o con i vaffaday”.

A margine dei lavori, Tamajo ha ricordato gli sforzi compiuti dal governo regionale per dare slancio al settore delle attività produttive in Sicilia. Per l’esponente della giunta di centrodestra, “La sfida è mettere in campo tutte le azioni strategiche per creare sul territorio nuove opportunità economiche e sostenibili, mettendo a frutto le migliori energie presenti sul territorio. Un importante supporto deriva dalla cultura valoriale di stampo cristiano e dalla capacità di interpretare i segni dei tempi in chiave prospettica”. Per Tamajo, infine si deve incentivare la partecipazione attiva in politica delle giovani generazioni, un valore aggiunto insostituibile.

