A fuggire una donna a bordo di una Panda blu

Si è verificato questa mattina, un brutto incidente sulla circonvallazione di Monreale. Nello stesso punto che circa un mese fa era stato teatro di un altro brutto incidente che aveva coinvolto un motociclista.

Oggi, ad essere coinvolti e a subire danni, sono stati 3 mezzi, anche se l’incidente potrebbe essere riconducibile alla manovra di un altro mezzo che si sarebbe dileguato. L’incidente è avvenuto nel tratto basso della Circonvallazione appartenente a Palermo.

In base alle prime ricostruzioni sembra che una donna alla guida di una Volkswagen Passat, mentre percorreva la strada in direzione Palermo, avesse rallentato e attivato la freccia per svoltare a sinistra. Ma, accortasi che una panda blu stava di corsa sorpassando la fila di mezzi alle sue spalle, la donna si sarebbe subito rimessa nella propria carreggiata, spostandosi quindi sulla destra. A questo punto il camion che stava dietro, che si era leggermente spostato sulla destra della Passat per avanzare in direzione Palermo, ha urtato l’automobile. A questo punto anche la Lancia Ypsilon che stava dietro, che stava avanzando dietro il camion, non ha potuto fare a meno che rovinare dietro il grosso mezzo, riportando un grosso danno alla parte anteriore del veicolo.

La panda blu, con alla guida una donna, dopo il sorpasso si è dileguato facendo perdere le tracce.

Sul posto è sopraggiunta una pattuglia della Polizia Stradale del Comando di Palermo, competente per la zona, mentre i Carabinieri di Monreale, trovandosi per caso sul luogo dell’incidente, si sono occupati della viabilità.

La donna alla guida della Passat è stata trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale Ingrassia dai sanitari del 118 giunti sul posto, mentre per il conducente della Ypsilon, anch’essa una donna, non è stato necessario ricorrere alle cure dei sanitari.

Con molta probabilità si attingerà alle registrazioni delle telecamere di sorveglianza dei villini della zona per cercare di conoscere con precisione la dinamica dell’incidente e per avere dei dati sulla donna alla guida della Panda blu.