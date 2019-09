Sul posto la polizia municipale di Palermo

Uno scontro frontale tra un’auto e una moto si è verificato questa mattina lungo la Circonvallazione di Monreale. Ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale civico di Palermo. Per il centauro fratture alle gambe e alle braccia ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione l’auto, che procedeva scendendo verso Palermo, avrebbe svoltato a sinistra per entrare in una traversa. Durante la manovra l’uomo a bordo della moto si è schiantato violentemente sulla fiancata dell’auto, rimanendo gravemente ferito. Sul posto la polizia municipale di Palermo, ripercussioni sul traffico.