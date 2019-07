Le condizioni dell'uomo sarebbero gravi

Grave incidente stradale questa mattina a Palermo, in via Regione Siciliana. Un’automobile, attorno alle 9,30, si è scontrata con uno scooter guidato da un uomo che è stato sbalzato a terra a causa del violento impatto. L’incidente è avvenuto nella corsia centrale della Circonvallazione, in direzione Trapani, nelle vicinanze della rotonda di via Leonardo Da Vinci.

L’uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, è stato soccorso dagli operatori del 118 ed è stato sottoposto ad ossigenazione. È stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. Sul posto i carabinieri e la sezione infortunistica stradale della polizia municipale. Il traffico della Circonvallazione è andato in tilt.