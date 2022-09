Si è chiusa l’ottava edizione

Tommaso Cavaleri e Giuseppe Costa sono stati i più bravi tra le 500 così come Vito Di Falco in singolare; Salvatore Catalano ha trionfato con le 700. Questi i protagonisti dell’ottava edizione della gimkana di Montemaggiore Belsito che si è conclusa ieri. A valorizzare l’evento anche tante Ferrari in raduno esposte sulla storica piazza Roma che, per l’occasione, si è tinta di rosso regalando scorci di assoluto interesse per il folto pubblico.

Tantissimi hanno assistito alla performance, provenienti dai diversi paesi del Palermitano: Ciminna, Vicari, Misilmeri, San Mauro Castelverde e, infine, Villabate.

I protagonisti a Montemaggiore Belsito

I vincitori dell’ottava edizione sono: Tommaso Cavalieri e Giuseppe Costa, che si sono distinti per bravura, abilità, tecnica, e sincronia con la loro scattante 500, regalando uno spettacolo che ha tenuto vivo l’attento sguardo del numeroso pubblico presente.

Vede invece i vincitori di categoria singoli in Vito Di Falco, e tra le spettacolari 700, ha trionfato Salvatore Catalano.

La premiazione si è svolta nella suggestiva piazza Roma in presenza dell’amministrazione comunale, gremita di gente e tantissimi appassionati. Durante la gara le Ferrari hanno fatto una sfilata all’interno del circuito.