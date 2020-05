Il forte vento di Scirocco che da due giorni imperversa sul Palermitani ha causato i suoi primi danni e disservizi nel corso della mattina di oggi. Cavi telefonici così detti ‘volanti’ ovvero che transitano da un palazzo ad un altro all’altezza dei cavi della illuminazione pubblica sono stati strappati dal vento. Divelti anche collegamenti che partono dai pozzetti e salgono lungo le facciate dei palazzi.

A completare la mattina difficile c’è stato anche un ‘incidente’ durante alcuni lavori di scavo che ha tranciati anche un cavo sotterraneo.

I primi disagi intorno alle nove del mattino in via Petrarca. I vigili urbani hanno dovuto chiudere un tratto di strada dalla via Notarbartolo fino all’incrocio successivo per far intervenire i tecnici a verificare che i cavi pendenti sulla strada non fossero pericolosi. Si tratta di uno di questi cavi ‘volanti, che pendeva al centro della carreggiata creando rischio per i mezzi in transito e di un cavo divelto e pendente lungo il marciapiedi.

Il disagio alla circolazione è durato il tempo necessario ad accertare che non c’era rischio e rimettere a posto i cavi ma i veri disagi riguardano un’intera area della città rimasta senza telefoni e collegamenti internet. Un disagio che ha colpito, a macchia di leopardo, stabili residenziali e uffici nella zona da via libertà alle strade a monte e a valle dello stesso asse viario nel tratto dalla Statua a Via Notarbartolo.

Il ripristino dei servizi telefonici ed internet fisso è già ripartito e procede ricollegando progressivamente i nodi di rete disconnessi per il problema ai cavi. Poi bisognerà procedere a ripristinare i singoli collegamenti i quegli stabili dove sono stati diventi anche i così detti collegamenti dell’ultimo miglio ovvero i cavi che vanno dalla centrale all’immobile dove il servizio finale viene fruito. Gli operatori però garantiscono che il disservizio non si protrarrà oltre la giornata di oggi