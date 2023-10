Cavo telecomunicazione sopra villetta a Mondello, giudice ordina di rimuoverlo

Papireto prigioniero del cantiere da due anni, iniziano le indagini geologiche

Sei giorni di indagini geologiche per sbloccare i lavori di via Matteo Bonello, a Palermo. L’area situata all’interno del cantiere Papireto risulta prigioniera di un cantiere aperto in seguito agli allagamenti dell’11 dicembre 2021. In seguito alle piogge torrenziali di allora, la ...