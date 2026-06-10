Il gup di Palermo ha condannato agenti della polizia penitenziaria e detenuti nel carcere Pagliarelli per il traffico di cellulari e droga all’interno del penitenziario.

Sono stati condannati gli ex agenti della penitenziaria Andrea Corrao 7 e 8 mesi, Francesco Paolo Cardinale 4 anni e 4 mesi, Giuseppe Volpe 8 anni e 10 mesi, Franco Filizzola 7 anni e 4 mesi, Joseph Messina 4 anni, 5 mesi e 10 giorni, Vincenzo Cannariato 8 anni, 10 mesi e 20 giorni, Antonio Messina 5 anni e 10 mesi, Filippo Miranda 6 anni e 10 mesi.

Le indagini sono partite dalla scoperta di un cellulare trovato in una cella. Le indagini sono state condotte dai carabinieri e della polizia penitenziaria coordinate dalla Dda tra settembre 2023 e aprile 2025. Alcuni detenuti comandavano all’interno del carcere picchiando chi cercava di ribellarsi.

Azioni punitive rese possibili grazie alla connivenza o dalla debole resistenza di alcuni agenti penitenziari.