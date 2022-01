sono 5 negli ultimi tre anni, altri anziani in procinto di compiere 100 anni

Castronovo di Sicilia paese di centenari: negli ultimi tre anni, ben cinque “nonni” hanno tagliato il traguardo del secolo di vita, in una comunità di soli tre mila abitanti.

Maria Di Liberto ha festeggiato 100 anni

L’ultima in ordine di tempo è Maria Di Liberto che ha festeggiato i suoi 100 anni insieme alle figlie, parenti, amici, il sindaco Vito Sinatra e i rappresentanti dell’amministrazione comunale, dopo una messa celebrata dai padri Cappuccini Enzo Marchese e Luigi Librera.

Punto di riferimento per la comunità

Una vita semplice, quella della signora Maria, da madre di famiglia e punto di riferimento inossidabile per parenti e vicini, come solo le donne siciliane di un tempo hanno saputo essere. Ha attraversato un secolo, una guerra mondiale e tante altre calamità.

Un messaggio di speranza, il passaggio di testimone tra generazioni

“Per noi – ha detto il vice sindaco Annamaria Traina – è una grande soddisfazione avere festeggiato cinque centenari in tre anni. Proprio nel corso di questi lungi mesi segnati dal terribile dolore della pandemia, che ha presentato un conto molto elevato ai più anziani, è un bel messaggio di speranza. Nel nostro territorio, che ha saputo salvaguardare la genuinità dei prodotti alimentari con uno stile di vita sano e ancora legato ai ritmi della natura, si vive bene e non è raro vedere novantenni sui trattori che lavorano la terra. Altri “nonni” novantanovenni sono in procinto di spegnere 100 candeline e noi aspettiamo con gioia di festeggiarli. Una bella coincidenza che durante la messa in cui la comunità si è riunita per la signora Maria, si celebrasse anche un battesimo. Un passaggio di testimone fra generazioni che rende ancora i nostri borghi attrattivi per lo stile di vita”.

I centenari festeggiati negli ultimi tre anni

Gli altri centenari festeggiati negli ultimi tre anni nel paese sicano sono: Salvatore Margagliotta, spentosi di recente, Crocifissa Magrofuoco, Salvatore Gentile, Rosalia Biancorosso e Maria Di Liberto.