Nuovi controlli e centinaia di multe ad automobilisti sorpresi a utilizzare il cellulare mentre guidavano e numerosi mezzi individuati senza revisione o copertura assicurativa. È il bilancio della polizia municipale di Palermo tra il 26 ottobre e il 1° novembre, con pattuglie e dispositivi elettronici impiegati in diverse zone della città. Le verifiche hanno riguardato alcune delle principali arterie del capoluogo siciliano, da viale Regione Siciliana a via Libertà, passando per viale dell’Olimpo, via Strasburgo e le strade del centro. L’attività si è concentrata soprattutto sul rispetto dei limiti di velocità, sulle soste irregolari e sui comportamenti che possono mettere a rischio la sicurezza degli utenti della strada.

Palermo, controlli della polizia municipale sulla velocità

Gli accertamenti contro l’eccesso di velocità sono stati eseguiti attraverso due differenti sistemi di rilevazione. Con il dispositivo Telelaser TruSpeed, utilizzato durante quattro servizi, gli agenti hanno individuato 32 automobilisti che non rispettavano i limiti previsti. Le verifiche sono state effettuate in viale Regione Siciliana Nord-Ovest, in direzione Catania, viale Ercole, viale dell’Olimpo e via Libertà.

Altri quattro interventi sono stati condotti con l’apparecchiatura App 106, che permette di documentare fotograficamente le infrazioni e procedere alla successiva notificazione. I controlli, svolti in via Lanza di Scalea, viale Regione Siciliana Nord-Ovest in direzione Catania e viale Diana, hanno consentito di accertare oltre 125 superamenti dei limiti di velocità.

Multe per sosta vietata a Palermo, 215 violazioni

Una parte consistente dell’attività della polizia municipale ha riguardato i veicoli parcheggiati in maniera irregolare. Attraverso sei servizi con il sistema Lince Soste/Street Control, gli agenti hanno effettuato accertamenti nell’area compresa tra via Strasburgo e piazza Giulio Cesare. Il dispositivo ha permesso di individuare 215 violazioni delle norme sulla fermata e sulla sosta, disciplinate dagli articoli 157 e 158 del Codice della strada. Durante le stesse verifiche sono emerse anche altre irregolarità riguardanti le condizioni dei mezzi in circolazione. In particolare, sono state contestate 17 infrazioni per mancata revisione periodica e quattro per assenza dell’assicurazione obbligatoria.

Viale Regione Siciliana, individuati 427 veicoli irregolari

Un ulteriore servizio è stato organizzato lungo viale Regione Siciliana Nord-Ovest, nei pressi di via Raffaello, sulla carreggiata in direzione Trapani. In questo caso gli agenti hanno utilizzato il sistema Lince Traffic, attraverso il quale sono stati individuati 427 veicoli con irregolarità. Il controllo ha portato all’accertamento complessivo di 466 violazioni al Codice della strada, delle quali 15 contestate immediatamente ai conducenti. Il numero delle infrazioni risulta superiore a quello dei veicoli individuati, poiché a uno stesso mezzo possono essere associate più contestazioni.

Palermo, sorpresi con il cellulare alla guida

La polizia municipale ha intensificato anche i controlli sui comportamenti pericolosi durante la circolazione. Tre servizi effettuati con motociclette civetta, sempre nella zona compresa tra via Strasburgo e piazza Giulio Cesare, hanno consentito di sorprendere 21 conducenti mentre utilizzavano il telefono cellulare alla guida. Per gli automobilisti sono scattate le contestazioni previste dall’articolo 173 del Codice della strada, accompagnate dal ritiro della patente secondo le disposizioni vigenti. L’impiego delle pattuglie in moto ha permesso agli agenti di monitorare il comportamento dei conducenti durante gli spostamenti sulle strade cittadine.

Monopattini elettrici, multe per casco e assicurazione

Le verifiche hanno interessato anche chi utilizza i mezzi di micromobilità elettrica. In via Libertà, durante un servizio dedicato ai monopattini, la polizia municipale ha accertato otto violazioni relative al mancato utilizzo del casco e all’assenza della copertura assicurativa. Il bilancio settimanale comprende infine altre 13 contestazioni per differenti infrazioni al Codice della strada, legate tra l’altro alla revisione dei veicoli, all’assicurazione, alla circolazione e alla disciplina della sosta.