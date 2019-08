Presentata oggi la squadra

E’ andata in archivio la prima giornata di ritiro del nuovo Palermo. Davanti a oltre 500 tifosi che hanno riempito gli spalti del campo comunale di Petralia Sottana il nuovo corso rosanero è iniziato con delle esercitazioni tecniche sul campo concluse con una partitella in porzione ridotta disputata in nove contro nove.

In gruppo 18 dei 20 giocatori convocati dall’allenatore Rosario Pergolizzi.

Ai 17 che sono partiti da Palermo stamani si sono aggiunti il difensore del 1994 Edoardo Lancini, ex di Novara e Brescia, la mezzala del 1993 Alessandro Martinelli, italo svizzero, anche lui proveniente dal Brescia; il francese Malaury Martin, centrocampista del 1988 con un passato nelle nazionali giovanili transalpine. Si sono allenati a parte Danilo Ambro e Raimondo Lucera.