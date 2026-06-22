un successo targato anche Lions distretto 108YB Sicilia

Un risultato straordinario che rende orgogliosi tutti e che avrà un impatto concreto sulla vita di 100 bambini e bambine. Si è conclusa con il superamento dell’obiettivo prefissato la campagna di raccolta fondi promossa da Interlife ETS in collaborazione con Fondazione Mediolanum per contrastare l’abbandono scolastico precoce e garantire il diritto allo studio ai bambini più vulnerabili del Tamil Nadu, in India.

La raccolta prevedeva il raddoppio di ogni euro donato fino a un massimo di 10.000 euro da parte di Fondazione Mediolanum. Grazie alla partecipazione di cittadini, scuole, associazioni e sostenitori, il traguardo è stato raggiunto e superato, generando un impatto complessivo superiore a 20.000 euro destinati direttamente alle attività sul campo.

Il contributo dei Lions

Un contributo particolarmente significativo è arrivato dal LIONS CLUBS INTERNATIONAL Distretto 108Yb Sicilia. Fondamentali anche le iniziative promosse dalla Scuola Mena Morlando di Giugliano, dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta “Il Ciclone” di Maglie e da TEATELIER ASD APS, che hanno contribuito ad ampliare la rete di solidarietà attorno al progetto.

Le risorse raccolte saranno impiegate in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico indiano per sostenere 100 bambini e bambine attraverso interventi concreti.

Ecco cosa comprewranno questi soldi

Queste risorse compreranno 50 biciclette destinate alle studentesse, per consentire loro di raggiungere la scuola in sicurezza e ridurre il rischio di abbandono scolastico; 50 Kit4Kids contenenti materiale didattico, prodotti per la salute e beni essenziali per l’igiene personale; 15 kit di manutenzione e riparazione delle biciclette, accompagnati da un programma di monitoraggio affidato agli operatori locali di Interlife per garantire continuità e sostenibilità all’iniziativa.

Le biciclette, infatti, sono non solo un modo per raggiungere la scuola, spesso molto distante, ma anche un elemento di sicurezza. Andare a piedi, soprattutto per le bambine, le espone a rischi di aggressione che in bicicletta sono esponenzialmente ridotti.

E’ stato superato l’obiettivo dei 10.000 euro di raccolta diretta trasformando le donazioni in oltre 20.000 euro di aiuti concreti. Grazie a questo straordinario surplus, r si riuscirà a superare la quota inizialmente prevista di 100 bambini, aumentando il numero complessivo dei piccoli che potranno essere sostenuti protetti.

Sara Doris, Fondazione Mediolanum

“Crediamo che l’istruzione rappresenti uno degli strumenti più efficaci per interrompere il ciclo della povertà e offrire ai bambini la possibilità di costruire il proprio futuro – afferma Sara Doris, Presidente di Fondazione Mediolanum – Per questo la nostra Fondazione sostiene progetti che mettono al centro i diritti dell’infanzia e l’accesso all’educazione, creando opportunità concrete e durature. Il risultato raggiunto insieme a Interlife ETS dimostra come la collaborazione tra organizzazioni, donatori e comunità possa generare un impatto reale nella vita di tanti bambini e delle loro famiglie.”

Giorgia Gambini, Presidente di Interlife ETS

“Questo risultato conferma quanto la collaborazione tra cittadini, associazioni, scuole, imprese e fondazioni possa generare cambiamenti concreti quando è orientata verso un obiettivo comune”, dichiara Giorgia Gambini, Presidente di Interlife ETS. “Grazie alla generosità dei donatori e al programma di matching promosso da Fondazione Mediolanum, siamo riusciti non solo a raggiungere il traguardo previsto, ma a superarlo. Ogni contributo si è trasformato in un’opportunità concreta per offrire a questi bambini gli strumenti necessari per continuare il proprio percorso di istruzione e costruire il futuro.”

Nei prossimi mesi Interlife ETS e Fondazione Mediolanum documenteranno l’avanzamento delle attività e la consegna degli aiuti nei distretti coinvolti, condividendo con i donatori i risultati raggiunti e l’impatto generato sul territorio.

Nella foto la cerimonia di consegna delle biciclette della precedente raccolta