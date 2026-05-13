Dalle prime luci dell’alba di oggi, il quartiere Zen è stato teatro di una massiccia operazione interforze volta a ripristinare la legalità e contrastare la criminalità diffusa. Un dispositivo imponente, composto da circa 100 uomini tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, con il supporto dei Vigili del Fuoco, ha passato al setaccio l’intera area. L’intervento, scaturito dalle determinazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha visto l’impiego di reparti d’élite, unità cinofile e la copertura aerea dell’elicottero “Fiamma” del 9° Nucleo Elicotteri, che ha monitorato dall’alto ogni fase del blitz.

Caccia alle armi e controlli tra i padiglioni

L’attività si è concentrata su numerose perquisizioni mirate alla ricerca di armi, munizioni ed esplosivi, in risposta ai recenti episodi criminali che hanno colpito lo Zen e la borgata di Sferracavallo. Mentre le squadre della Squadra Mobile, del Commissariato San Lorenzo e della Compagnia Carabinieri operavano all’interno dei padiglioni, l’intero perimetro del quartiere è stato cinturato. I numerosi posti di blocco hanno permesso di monitorare ogni transito, identificando 270 persone e controllando 132 veicoli in poche ore.

Arresti e sequestri e sequestri di droga

Il bilancio operativo ha portato all’arresto di un 60enne palermitano, trovato in possesso di hashish e materiale per il confezionamento. Un altro uomo di 39 anni è stato denunciato a piede libero: nell’abitazione, oltre alla droga, i militari hanno rinvenuto circa 8.000 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività illecita. La ricerca minuziosa nelle aree comuni ha permesso inoltre di scovare diverse dosi di cocaina e hashish abilmente occultate in un sottoscala di via Rocky Marciano. Sul fronte dei reati contro il patrimonio, un minorenne è stato denunciato per il possesso di una moto con telaio contraffatto.

Multe ad automobilisti e monitoraggio dei sorvegliati

Oltre al contrasto del narcotraffico, il dispositivo ha effettuato una capillare azione di controllo su 40 soggetti sottoposti a misure restrittive per verificarne il rispetto degli obblighi. Pesante il bilancio relativo al Codice della Strada: sono state elevate 32 sanzioni per un totale di oltre 25.000 euro, con il ritiro di patenti e numerosi sequestri di mezzi. L’operazione segna un rafforzamento della presenza dello Stato non solo allo Zen ma anche a Sferracavallo, dove sono stati previsti pattugliamenti dinamici interforze, anche in orario notturno, per prevenire nuovi episodi di violenza e intimidazione.