È stato pubblicato l’elenco dei 411 ammessi alla prova scritta per la selezione di 37 analisti del marcato del lavoro nell’ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Sicilia.

La prova scritta si svolgerà il 25 maggio

I 411 candidati ammessi alla prova scritta (in un’unica sessione) del concorso pubblico per il profilo “Analista del mercato del lavoro” (Cpi-Aml) dovranno presentarsi il 25 maggio prossimo alle 10 a Palermo nella tensostruttura allestita nell’area concorsuale di via Giuseppe Lanza di Scalea.

I candidati dovranno presentarsi presso la sede, nel giorno e nell’orario indicati. La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova d’esame sarà considerata rinuncia e determinerà l’esclusione dalla procedura, quali che siano le cause dell’assenza, ancorché dovuta a cause di forza maggiore.

Test di 60 quesiti a risposta multipla

La prova scritta consisterà nella somministrazione e risoluzione di un test di 60 quesiti a risposta multipla. I candidati ammessi in elenco dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell’orario indicati.

Per poter essere ammessi alla prova scritta i candidati dovranno presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale: autodichiarazione Covid da firmare in sede concorsuale (allegata al presente avviso e alla lettera di partecipazione); 2 un documento di identità in corso di validità.

La prova scritta consisterà nella somministrazione e risoluzione di un test di 60 (sessanta) quesiti a risposta multipla di cui: 14 quesiti in materia di Diritto del lavoro e della legislazione sociale, 14 quesiti in materia di legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di politiche attive del lavoro e funzioni e competenze della Regione in materia di servizi per l’impiego e collocamento al lavoro.

Ed inoltre, 13 quesiti in materia di sociologia dell’economia e del lavoro; 13 quesiti in materia di metodologia e statistica della ricerca sociale; 3 quesiti di informatica e 3 quesiti di lingua inglese Livello B1.

Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova scritta sarà di 60 (sessanta) minuti, cui andrà aggiunto un tempo aggiuntivo per i candidati che ne hanno diritto, determinato ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice.

La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30. A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +0,50 punti; mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti; risposta sbagliata: – 0,15.

Gli ammessi

A questo link, la lista dei 411 ammessi alla prova.