Domani giovedì 6 dicembre alle 9,30 al Grand Hotel delle Palme

Artigiani, piccoli e medi imprenditori, operatori del turismo e del commercio saranno a Palermo nella giornata di domani, 6 dicembre, per partecipare all’Assemblea regionale della CNA Sicilia. “Centriamo l’Impresa” è il titolo dell’evento, che sarà dedicato ai temi dello sviluppo economico e alle nuove strategie da mettere in campo per sostenere il lavoro produttivo.

Nel corso della mattinata verrà presentato anche il “Report dei Lavori in Sicilia” nell’ambito del progetto “Riqualifichiamo l’Italia” che vede CNA impegnata in prima fila assieme ad altri partner. Quelli prodotti sono numeri già significati: 20 milioni di flussi finanziari in circolo nel sistema economico dell’Isola.

L’Assemblea avrà inizio alle ore 9,30 e si concluderà alle ore 13,30. Si terrà al “Grand Hotel delle Palme”, in via Roma a Palermo. Sono previsti gli interventi del Presidente della Regione, Nello Musumeci, del Segretario Generale della CNA Nazionale, Sergio Silvestrini, del presidente di CNA Sicilia, Nello Battiato, che porterà il saluto, e del Segretario regionale, Piero Giglione, al quale è affidata la presentazione della relazione. Spazio anche a momenti dedicati alla premiazione “Motori del Futuro” alle imprese Cna e al riconoscimento “Gogòl.