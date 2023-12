Più di una dozzina le volanti in servizio

I residenti e i commercianti del centro attendevano una reazione da parte dello Stato. E c’è stata. Massiccia operazione di controllo del territorio condotta fra la serata di sabato 16 dicembre e la notte di domenica 17 dicembre fra le strade del centro di Palermo. Decine le volanti impiegate in presidi fissi e mobili, con agenti a presidiare in particolare le aree più frequentati dai ragazzi della movida notturna.

Decine di agenti impiegati

Un’operazione interforze che ha coinvolto gli uomini della polizia di stato, dei carabinieri e della guardia di finanza. L’attività di controllo è andata avanti fino a notte fonda, con pattugliamenti in varie aree del centro città. Particolarmente attenzionate l’area di piazza Sturzo, in cui si è registrata una massiccia presenza di agenti. Presidi fissi si sono registrati anche in piazza Nascè, via Archimede e via Enrico Albanese. Sotto osservazione tutto l’asse di via Pasquale Calvi. Luogo che, nella notte fra venerdì e sabato, è stato protagonista dell’ennesima rissa nelle immediate vicinanze della discoteca Notr3.

Controlli serrati in centro

Dispiegamento ingente di forze anche sull’altro asse parallelo del centro, ovvero quello di via Isidoro La Lumia. Stretta dei controlli, in particolare, sull’area all’incrocio con via Quintino Sella. Una zona che, sette giorni fa, è stata interessata da una bagarre il cui apice ha visto un giovane esplodere sette colpi di pistola, rischiando seriamente di ferire qualcuno. Una tragedia sfiorata dalla quale commercianti e residenti hanno chiesto risposte. Problemi ai quali l’Amministrazione ha provato a far fronte, in un primo momento, attraverso il ricorso alla sottoscrizione di una convenzione per inserire una quindicina di volontari nelle attività di ascolto della cittadinanza e nella segnalazione di attività illecite alle forze dell’ordine. Controlli che hanno interessato anche l’area del centro storico. Una zona, purtroppo, protagonista nei giorni scorsi di una lunga scia di furti con spaccate. Picco avvenuto venerdì quando, oltre al noto punto vendita “La Rinascente” di via Roma, sono state prese d’assalto due attività ristorative di piazza Bologni.