Confronto con INPS e sindacati

Dal Comune di Palermo non mancano documenti che possano bloccare gli ammortizzatori sociali per i lavoratori del centro commerciale Conca d’Oro. Gli uffici comunali hanno già formalizzato e inviato all’Inps la documentazione relativa alla sospensione delle attività interessate dall’incendio. Lo rende noto l’assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti.

Cos’ha fatto finora il Comune

“Sto seguendo personalmente e con la massima attenzione, sin dalle prime ore, la vicenda del Centro Commerciale Conca d’Oro e sono in costante contatto con tutti i soggetti interessati, a partire dalla direzione dell’INPS, con la quale abbiamo avviato da subito un’interlocuzione diretta per agevolare la definizione delle pratiche relative agli ammortizzatori sociali”, afferma l’assessore.

Sul punto specifico degli adempimenti comunali, Forzinetti precisa: “Per quanto di competenza del Comune, i miei uffici, a seguito di quanto emerso durante l’ultima riunione, hanno già formalizzato e inviato la documentazione relativa alla sospensione delle attività interessate dall’incendio. Allo stato, pertanto, non risultano documenti mancanti di competenza comunale che possano impedire la prosecuzione delle procedure per il riconoscimento degli ammortizzatori sociali”.

Il confronto con Inps e sindacati

L’assessore assicura che continuerà a occuparsi direttamente della vicenda, “mantenendo il confronto con l’INPS, le organizzazioni sindacali, le imprese e tutti gli enti coinvolti, affinché eventuali criticità procedurali possano essere superate nel più breve tempo possibile e sia garantita la necessaria tutela dei lavoratori”.

I tempi per la riapertura

Sul fronte della ripresa delle attività, Forzinetti riferisce che “prosegue il lavoro per la riapertura delle attività commerciali. La curatela si è impegnata a realizzare con la massima rapidità tutti gli interventi necessari per consentire la riapertura in condizioni di piena sicurezza”.

L’obiettivo, spiega, è duplice: “Accelerare al massimo la riapertura delle attività che possono tornare operative e, per quelle che dovranno attendere più a lungo, assicurare ai lavoratori l’accesso agli ammortizzatori sociali senza ulteriori ritardi. Su entrambi i fronti l’Amministrazione comunale continuerà a fare la propria parte, mantenendo alta l’attenzione fino alla completa ripresa delle attività del Centro Commerciale Conca d’Oro”.