Opera da 425 milioni ma Striscia solleva dubbi

Marc Mimram ha vagliato i progetti

La questione dell’appalto per la costruzione del centro direzionale della Regione Siciliana approda a Striscia la Notizia che riprende anche alcuni articoli pubblicati da BlogSicilia. Si tratta di un progetto milionario di ben 425 milioni di euro, che dovrebbe essere la soluzione allo spreco di denaro che la Regione Siciliana vive al momento a causa dei salatissimi affitti dei locali in cui vengono ospitati gli assessorati. Il tg satirico di Canale 5 racconta in breve dell’iter tortuoso che ha portato alla gara, aggiudicata, e su cui adesso vengono avanzati dei dubbi.

Dopo aver svenduto negli anni passati gli immobili di molti assessorati, sarebbero poi stati riaffittati pagando 25 milioni all’anno. La proposta della politica siciliana è quella di mollare tutti quelli immobili affitti raggruppare tutti gli uffici della Regione Siciliana in un unico centro. “La più grande opera pubblica degli ultimi 50 anni, non solo in Sicilia”, aveva detto il presidente della regione Nello Musumeci.

I dubbi di Striscia la Notizia

Arriva la gara per la progettazione, che ha attirato numerosi studi di architettura anche di fama mondiale. La commissione di gara, dopo aver vagliato 34 progetti, ha scelto 5 finalisti e tra questi ha fatto la sua scelta: Leclercq Associes. E qui che arrivano i dubbi di Stefania Petyx e del Bassotto. Molti progetti realizzati dallo studio Leclercq, come fa notare, la Petyx, sono stati realizzati in collaborazione con il presidente della Commissione che ha vagliato i progetti per il Centro direzionale, Marc Mimram. L’inviata di Striscia mostra molti progetti in cui i due hanno collaborato. I due sono stati anche professori nella stessa facoltà di Architettura. Viene anche mostrato anche un video in cui lavorano nello stesso gruppo di lavoro in Sicilia.