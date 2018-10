Dopo Striscia la notizia anche le Iene tornano a chiedere conto e ragione a Monsignor Corrdao Lorefice Arcivescovo di Palermo dei licenziamenti all’Opera Pia Ruffini di Palermo, un ente che asssiteva bambini, anziani e disabili e per questo riceveva cospicui finanziamenti pubblici.

La Iena Filippo Roma a Palermo ha ascoltato i lavoratori partendo da un articolo di BlogSicilia (LEGGILO QUI) che al culmine din una serie di altri articoli racconta il percorso verso il fallimento e il ricorso dei lavoratori al tribunale del lavoro.

Nelle interviste rilasciate alle Iene i lavoratori raccontano di aver ricevuto un acconto di 15mila euro su quasi un anno di stipendi arretrati (LEGGI QUI) ma solo dopo la prima visita delle Iene dall’Arcivescovo Lorefice. Soldi che, raccontano adesso i lavoratori, l’Opera Pia ha poi richiesto indietro.

Ma per l’avvocato Nadia Spallitta ex vice presidente del Consiglio comunale di Palermo e difensori di molti di loro si è arrivati a questo punto perchè la Regione non è intervenuta per tempo.

Il presidente Musumeci, raggiunto da Roma, si limita a dire che serve una legge di riordino ma non può intervenire nel singolo caso e allora la Iena Roma decide di tornare a Lorefice ma senza riuscire a parlare con il Cardinale di Palermo venendo bloccato per sette volte in sette circostanze diverse dalle guardie del corpo.

GUARDA IL SERVIZIO DE LE IENE