Il centro moderato rappresentato da Forza Italia e dai suoi alleati interni è il punto di equilibrio della coalizione, il punto di raccordo e di forza del centrodestra. Lo pensa l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo “Insieme all’ex Ministro Totò Cardinale, abbiamo preso parte alla seconda giornata del congresso nazionale di Forza Italia presso l’hotel Domina Zagarella,” ha detto proprio Tamajo. “Il centro moderato di Forza Italia rappresenta una visione di equilibrio e dialogo, una risposta concreta agli estremismi che non rispecchiano il bisogno di stabilità e crescita della nostra società. Dalla Sicilia a tutta Italia, il nostro partito si impegna a interpretare le sfide dei tempi moderni con attenzione ai diritti, alla tutela delle fasce più deboli, ai migranti, ai lavoratori e alla parità di genere. Vogliamo costruire un futuro che promuova coesione e inclusione sociale, mantenendo fermo il nostro impegno per un’Italia più giusta e solidale”.

“Forza Italia si conferma il punto di riferimento per chi crede in una politica attenta ai bisogni reali dei cittadini e orientata al progresso civile,” ha proseguito Tamajo. “Continuiamo ad essere un baluardo di valori moderati e riformisti, senza cedere a derive estremiste che rischiano di dividere e indebolire il Paese”.

Lo sguardo al mondo produttivo

Il giorno precedente Tamajo aveva parlato di imprese e di visione complessiva “Il governo Schifani si appresta a stanziare oltre due miliardi di euro per sostenere le imprese siciliane, un impegno senza precedenti nella storia della nostra regione. Mai prima d’ora le aziende dell’isola avevano ricevuto un simile supporto: vogliamo essere un alleato concreto per l’economia siciliana e per i tanti imprenditori che, con sacrificio e dedizione, contribuiscono al nostro sviluppo.

Oggi, le imprese siciliane non temono più la criminalità organizzata, grazie anche alla loro capacità di denunciare e contrastare il fenomeno. Il vero ostacolo che le preoccupa è la burocrazia, insieme alla carenza di infrastrutture che limita il loro potenziale di crescita. Su questi fronti, stiamo intervenendo con determinazione. I dati attuali confermano che la nostra attività amministrativa sta portando risultati concreti, con segnali di crescita importanti per il tessuto imprenditoriale siciliano.