Il centrodestra verso la convergenza sul candidato proposto da Fratelli d’Italia a Carini nel Palermitano.

“In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Carini, Fratelli d’Italia, su indicazione del circolo locale e in raccordo con i vertici regionali, ha deciso di sostenere la candidatura civica di centrodestra di Rossella Covello” ha detto tre giorni fa il senatore e coordinatore provinciale di FdI, Raoul Russo.

“Riteniamo che Rossella Covello, forte dell’esperienza maturata in consiglio comunale e del ruolo svolto, in maniera coerente all’opposizione, rappresenti una proposta credibile e in discontinuità con l’attuale amministrazione di centrosinistra guidata da Giovì Monteleone – prosegue Russo –. Una candidatura in grado di interpretare le esigenze del territorio anche grazie al sostegno di realtà politiche e sociali locali pronte a imprimere una svolta concreta alla futura amministrazione”.

“Auspichiamo che a questo progetto possano aderire tutte le forze del centrodestra e le realtà civiche presenti a Carini. La scelta di sostenere Covello, maturata anche dopo la rinuncia alla candidatura di Totò Monterosso, che a nostro avviso era un candidato autorevole, credibile e di esperienza, proprio per compattare la coalizione come chiedono gli elettori di Carini, si ripromette di accelerare un percorso di chiarezza nella composizione di un fronte unitario e alternativo al centrosinistra. Fratelli d’Italia sosterrà Rossella Covello nel dare alla città una nuova prospettiva, con un programma orientato a uno sviluppo reale del territorio”, ha concluso il senatore.

“È motivo di orgoglio per me e per la mia squadra essere sostenuta anche da un partito nazionale. Carini avrà un’immagine diversa, pronta per occupare il posto che merita nel panorama Italiano” dichiara Rossella Covello.

La Lega sposa la scelta

Garantire l’unità del centrodestra a Carini è stata la priorità di una classe dirigente che, con senso di responsabilità, ha scelto di mettere al primo posto il rilancio e lo sviluppo del territorio.

Attorno alla candidatura della dott.ssa Covello si è costruita una squadra solida e coesa, composta da professionalità qualificate e competenze diversificate, pronte a imprimere un’accelerazione concreta sui temi dello sviluppo economico e della crescita della comunità.

“Carini ha tutte le potenzialità per diventare il cuore pulsante dell’economia produttiva di un intero comprensorio – dichiara Vincenzo Figuccia, deputato della Lega all’Assemblea regionale siciliana –. La vicinanza all’aeroporto, la riqualificazione della fascia costiera, il potenziamento dell’area industriale e la presenza di realtà strategiche come l’Ismett rappresentano leve fondamentali per costruire un progetto ambizioso e credibile”.

“Lavoriamo con determinazione – prosegue Figuccia – per trasformare queste opportunità in sviluppo concreto, occupazione e crescita. Il nostro obiettivo è quello di rendere Carini uno dei principali poli economici della Sicilia, capace di attrarre investimenti e generare valore per tutto il territorio”.

Il progetto del centrodestra si propone quindi come una visione chiara e condivisa, orientata al futuro, con l’obiettivo di dare risposte concrete ai cittadini e costruire le basi per uno sviluppo duraturo.

Via libera anche da Forza Italia, la soddisfazione di FdI

“Accogliamo con favore la decisione di Forza Italia e Lega di sostenere Rossella Coviello candidata sindaco di Carini. Una scelta importante che rafforza un percorso politico orientato alla costruzione di un’alternativa solida e credibile per il governo della città”, dichiara, adesso, il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Raoul Russo.

“Quella di Rossella Covello – aggiunge Russo – è una candidatura autorevole e aggregante, che nasce da un progetto civico, capace di interpretare le esigenze del territorio e di offrire una visione concreta per il futuro di Carini”.

“Rileviamo che al percorso di progressiva aggregazione che stiamo registrando su questa candidatura, ha contribuito la rinuncia alla candidatura di Totò Monterosso, figura di assoluto valore che ringraziamo per la sua disponibilità che il partito coinvolgerà in prima persona per apportare la sua consolidata esperienza in questo progetto. Questa scelta ha voluto rappresentare un gesto di grande responsabilità da parte di Fratelli d’Italia, come già fatto in altri comuni, dimostra ancora una volta di saper anteporre l’interesse della comunità a ogni logica di parte, favorendo unità e coesione all’interno della coalizione di centrodestra”.

“È fondamentale proseguire su questa strada, ampliando ulteriormente il perimetro della coalizione coinvolgendo tutte le realtà civiche e politiche che condividono – conclude il coordinatore provinciale di FdI – un progetto di rilancio per Carini, fondato su una piattaforma programmatica chiara e coerente con i valori del centrodestra”.