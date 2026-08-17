Centuripe si illumina di cultura, musica e spettacolo: torna la V edizione della Notte Bianca

di Press Service

17/08/2026





COMUNICATO STAMPA

Centuripe si illumina di cultura, musica e spettacolo: torna la V edizione della Notte Bianca

Sabato 22 agosto 2026 – Centro Storico di Centuripe (EN)





Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate centuripina: la Notte Bianca di Centuripe, giunta quest’anno alla sua quinta edizione che promette un mix coinvolgente di arte, musica, spettacolo e intrattenimento, con un programma ricco di eventi per tutte le età. L’iniziativa, promossa dal Comune di Centuripe in collaborazione con Associazione Controvento, Radio Studio 2 e Associazione Caos, si snoderà nel suggestivo centro storico del borgo, trasformandolo in un palcoscenico a cielo aperto che si concluderà con il Dj set di Pau , storico front man dei Negrita.

PROGRAMMA DELLA SERATA:

– 20.30 | Baglio Comunale – Antiquarium Comunale

Apertura straordinaria della mostra Armando Rotoletti. Sicilia.

21.00 | Baglio Comunale – Antiquarium Comunale

CONCETTA CAMBRIA. Reading di poesie dentro le sale della mostra.

– 21.30 | Piazza Sciacca

REDUCI DI PEPPE – in concerto con un tributo ai Red Hot Chili Peppers

– 22.00 | Centro Culturale Il Purgatorio

MARIA BATTIATO in Preghiera, Luna e Sole: Tre ritratti in musica (lirica).

– 22.30 | Piazza Duomo

IL GIORGIOLIERE in “Aporia” Spettacolo di Giocoleria Sperimentale.

– 23.00 | Piazza Duomo

JENNY PAVONE in “Waiting for the miss” Spettacolo di Acrobatica Aerea

23.30 | Piazza Duomo

PAU – Negrita. Zona Bastarda DjSet – selezione musicale a cura della rock star italiana

Gli eventi sono tutti gratuiti per celebrare insieme l’identità culturale di Centuripe e offrire un’esperienza unica tra arte, musica e spettacolo.





Informazioni

Ufficio Turistico – P.zza Lanuvio 28 , ufficioturistico@comune.centuripe.en.it – 0935 919480

Instagram: comunedicenturipe









Luogo: centro storico , CENTURIPE, ENNA, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 20:30

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