Delio Rossi, storico ex allenatore del Palermo commenta così la cessione della società rosanero a una proprietà inglese: “Come in tutto nella vita c’è un inizio ed una fine. Mi sembra nell’ordine regolare delle cose. Zamparini è stato un grande presidente. Nonostante ciò, la gente deve capire che i presidenti, gli allenatori e i giocatori passano, ma i colori restano e bisogna stare vicino alla propria squadra”.

Ancora su Zamparini: “Io credo che non bisogna giudicarlo per gli ultimi anni, ma bisognerebbe dare un giudizio globale. In quindici anni ha ottenuto ottimi risultati, che sia stato un grande è innegabile. Il futuro senza di lui? Bisogna avere rispetto del passato per guardare con fiducia a ciò che verrà”.

Delio Rossi parla anche della possibilità di tornare sulla panchina rosanero: “Se la nuova proprietà dovesse chiedermi di tornare? Con i se e con i ma non si fa la storia – glissa Rossi a BlogSicilia.it -. La mia storia dice che sono quasi sempre tornato nei posti dove sono stato”.

“Il mio futuro non posso svelarlo. C’è stato, come sempre, qualche contatto. Ho ricevuto delle proposte che ho declinato e altre che sto attentamente valutando. Non solo in Italia ma anche all’estero, vedremo”.

UN COMMOSSO DELIO ROSSI SALUTA I TIFOSI PALERMITANI DOPO LA FINALE DI COPPA ITALIA:



