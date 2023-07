Il papà di Gabriele Naccari, il ventenne morto nel terribile incidente in viale Diana, a Palermo, è stato svegliato nel cuore della notte dal personale dell’infortunistica della polizia municipale. Il padre, dipendente regionale che nell’ultima legislatura era nello staff di Cordaro, è corso sul luogo della tragedia, ha visto la scena che un genitore non vorrebbe mai vedere, così come nessuno vorrebbe mai ricevere quella telefonata.

Gabriele, giovane studente, calciatore, difensore, stava con ogni probabilità raggiungendo con la sua auto gli amici a Mondello, quando si è andato a schiantare contro un albero, all’altezza di Case Natura. Un impatto così violento da innescare un incendio, che ha distrutto l’automobile e non ha lasciato scampo a Gabriele.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato fino all’alba per domare l’incendio dell’autovettura che rischiava di arrecare danno anche al parco della Favorita. Solo dopo averlo spento hanno potuto constatare che nella vettura c’era un ragazzo che è morto carbonizzato.

L’incidente intorno alle 2 di notte

L’incidente è avvenuto intorno alle due di notte. L’auto stava percorrendo la strada del parco in direzione Mondello. Il giovane ha perso il controllo della sua vettura, un’Alfa Mito. La corsa della macchina è terminata fuori strada, contro un albero. L’auto si è incendiata, sembra quasi immediatamente, a causa dell’impatto.

Strada chiusa per tutta la notte

I sanitari del 118 non hanno potuto che costatare la morte. La strada è stata chiusa per tutta la notte dalla polizia municipale per consentire i rilievi fatti dall’infortunistica dei vigili urbani di Palermo.

Ieri morta una donna investiti in città

Esito mortale ieri per un altro incidente. Era stata investita da un Suv in piazza Virgilio a Palermo il 12 giugno scorso mentre attraversava sulle strisce pedonali. Aveva sbattuto la testa e non si è mai ripresa. È morta nell’ospedale Civico Rosalia Zangara, 87 anni. La salma è stata sequestrata per l’autopsia.

Incidenti gravi in aumento

Purtroppo gli incidenti gravi e spesso con esito mortale sono in aumento in Sicilia. La promozione della sicurezza stradale e l ‘importanza di adottare comportamenti corretti e rispettosi delle regole della strada per una guida responsabile sono stati alcuni fra gli argomenti al centro dell’incontro “Incidenti stradali, l’importanza della prevenzione” che si è svolto a Villa Magnisi a Palermo. Un’iniziativa promossa dagli assessorati alle Infrastrutture e Mobilità, alla Salute e all’Istruzione della Regione Siciliana proprio per incrementare la prevenzione e sensibilizzare in questa direzione.

Gli incidenti stradali costituiscono una delle prime cause di morte. Per questo rappresentano un’emergenza di sanità pubblica sia per il forte impatto sulla salute delle persone coinvolte, sia per le conseguenze economiche

