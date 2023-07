Grave incidente a Geraci Siculo, in provincia di Palermo. Nello scontro tra un’auto e un mezzo pesante è deceduto Matteo Zangara, 55 anni, che era alla guida della sua Fiat Punto.

La tragedia

L’incidente si è verificato ieri pomeriggio sulla Statale 286. Ancora da accertare la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118 e i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre Zangara rimasto intrappolato tra le lamiere della sua auto. L’autista del camion non ha riportato ferite.

Il cordoglio a Geraci Siculo

La notizia è stata diffusa su Facebook dalla parrocchia di Geraci Siculo che in un post ha comunicato ai fedeli la tragica notizia. “Cari fratelli e sorelle – si legge -, vi comunico che, nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 luglio 2023, a causa di un brutto incidente stradale, avvenuto in contrada bifolchi, lungo la strada che porta al bivio di Quacinara, è morto il Sig. Matteo Zangara, marito della Signora Maria Stella Di Gangi e papà di Maria Angela. Era nato a Geraci Siculo il 16 luglio 1968. L’intera Comunità di Geraci e delle Madonie si unisce all’immenso dolore della moglie e della figlia e di tutti i suoi familiari e assicura l’umile ricordo nella preghiera per ognuno”.

Il ricordo dell’amministrazione comunale

Anche l’amministrazione comunale di Geraci ha espresso il proprio cordoglio con un post sulla pagina Facebook: “Il Sindaco, l’Amministrazione e il Consiglio Comunale esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Zangara/Di Gangi per la tragica scomparsa di Matteo, persona dall’animo nobile e sempre disponibile verso gli altri. Il suo ricordo rimarrà per sempre vivo nella nostra comunità”.