La vittima aveva 20 anni

Doveva essere una serata gioiosa di ritorno a Palermo. Un sabato sera passato in famiglia poi trasformato in tragedia. A perdere la vita, nel sinistro sulla statale 624 Palermo-Sciacca nelle prime ore della scorsa domenica, 23 giugno, Selma El Mouakit di 20 anni e il piccolo Abd Rahim Gharsalla di appena 16 mesi.

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, alla guida dell’auto c’era la madre del bambino, Miriam Janale, 23 anni, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Civico di Palermo. Anche una quarta passeggera, Chiara Irmana, 21 anni, è rimasta ferita.

Chi era la vittima dell’incidente

La famiglia, di origine marocchina ma da generazioni residenti a San Giuseppe Jato, è molto conosciuta e stimata in paese. La cognata di Miriam Janale, nonché zia del piccolo Rahim di appena 16 mesi, Selma El Mouakit, è una delle giovani vittime sbalzate fuori dall’abitacolo la notte tra il 22 e il 23 giugno.

Ventitré anni e tutta la vita davanti. La ragazza, era nata Partinico e si era diplomata lo scorso anno presso l’istituto tecnico “Carlo Alberto dalla Chiesa”. Chi la conosceva la descrive come una ragazza solare, piena di vita e con un grande cuore. Trasferita e cresciuta poi a San Giuseppe Jato in una famiglia di origine marocchine, ma profondamente legata alla comunità locale, Selma rappresentava l’immagine di una gioventù multiculturale e integrata.

Il cordoglio sui social

Il silenzio del dolore è calato su San Giuseppe Jato. Dopo la tragedia sulla Palermo-Sciacca, che è costata la vita alla piccola Abd Rahim e alla giovane Selma El Mouakit, la comunità si stringe attorno alle famiglie distrutte, trovando un minimo di conforto nelle parole condivide sui social. Facebook è ormai da anni anche una piattaforma di condoglianze. Amici e conoscenti ricordano la giovane Selma con affetto e incredulità.

L’istituto, dove la ragazza aveva conseguito il diploma in turismo, scrive: “Il Dirigente e tutta la comunità scolastica dell’I.T. “C.A. Dalla Chiesa” esprimono le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime dell’incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi presso la ss 624 Palermo-Sciacca. In particolare si stringono attorno alla famiglia di Selma El Mouakit, 20 anni, ex studentessa dell’indirizzo Turismo, diplomata presso il nostro Istituto al termine dello scorso anno scolastico”.

Poi ancora: “Oggi è una giornata triste – scrive una utente – perché a causa di un grave incidente hanno perso la vita una ragazza e un bambino – continua – non oso immaginare quello che stanno passando le famiglie coinvolto, mi stringo al dolore e prego affinché Dio dia la forza a tutti di superare questo immenso dolore”.

“Sono miracolosamente sopravvissuta insieme alla mia famiglia su quella strada (la Palermo-Sciacca) qualche mese fa – scrive Giusy – questa notizia ha riaperto le ferite e riaffiorato i tristi ricordi – continua – mi dispiace constatare che si continua a morire su quella maledetta strada”.