Tragedia della strada lungo la Caltanissetta Gela impropriamente nota come lo scorrimento veloce. E’ di due morti e quattro feriti il bilancio di un terribile schianto avvenuto sulla Strada statale 626 nella serata di domenica 12 maggio, all’altezza del km 4.

Per cause ancora in via di accertamento una Citroen Berlina è entrata in collisione con una Toyota Yaris che veniva dalla direzione opposta. Nell’impatto la berlina si è quasi squarciata in due.

Le vittime

A perdere la vita sono stati due giovani di 28 anni e di 36 anni. Trasportati in gravissime condizioni in ospedale una donna di 31 anni e un uomo di 41. la prima si trova all’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, il secondo all’Ospedale di Enna. Meno gravi le ferite riportate da altri due passeggeri delle vetture

Non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul posto sono arrivati polizia stradale e vigili del fuoco e diverse unità di soccorso del 118. Un tratto di strada è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni per quasi tutta la notte.

Altro incidente domenica a Linguaglossa

Due diversi interventi domenica 12 maggio per i tecnici della Stazione Etna Nord del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, allertati nella tarda mattina per il soccorso di due motociclisti, coinvolti in un incidente stradale lungo la “Mareneve” nel territorio del Comune di Linguaglossa (Catania), e nel pomeriggio per il recupero di un turista tedesco infortunatosi nelle zone sommitali dell’isola di Vulcano (Messina).

Lo scontro sulla Mareneve

Nel primo intervento, le squadre di soccorso del Cnsas Sicilia sono state attivate dalla Centrale Operativa 118 per un incidente a due motociclisti, avvenuto lungo la strada “Mareneve”. I tecnici del Cnsas insieme ai sanitari del 118 hanno immobilizzato e imbarellato i due infortunati, che sono stati l’uno imbarcato sull’elicottero 118 atterrato nei pressi, l’altro sull’ambulanza presente sul posto, entrambi per essere trasportati d’urgenza in pronto soccorso. Sul posto i carabinieri e la Polizia Municipale di Linguaglossa.