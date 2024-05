Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è rimasto coinvolto in un incidente stradale, ad Agrigento. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Per precauzione è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove sono stati eseguiti degli accertamenti. È uscito dopo un’ora circa. “Sto meglio”, ha detto all’agenzia Italpress al momento delle dimissioni dalla struttura sanitaria.

La blindata di Schifani è stata tamponata da un’auto della scorta, mentre il presidente si stava recando ad un appuntamento elettorale per la presentazione a San Leone della candidatura di Margherita La Rocca Ruvolo.

La nota della Regione

“Uno stordimento temporaneo dovuto all’impatto brusco tra le due auto blindate, ma fortunatamente nulla di grave. Dopo i controlli all’ospedale di Agrigento, il presidente Schifani ha ripreso il programma in agenda con la partecipazione alla manifestazione elettorale della candidata La Rocca Ruvolo.

Lagalla: “Auguri di pronta guarigione”

“Porgo i miei auguri di pronta ripresa al Presidente della Regione Siciliana Schifani, rimasto coinvolto stamattina in un incidente stradale. Sono, inoltre, confortato dal fatto che quanto accaduto non abbia provocato gravi conseguenze fisiche al Presidente e alle altre persone presenti all’interno delle due vetture”. Così il sindaco Roberto Lagalla.

Ieri per Schifani compleanno di lavoro

Nuovi mezzi per il sistema antincendio della Regione siciliana. Con una cerimonia tenuta questa mattina, la Protezione civile regionale ha dato in uso i nuovi pick-up per il contrasto degli incendi boschivi alle organizzazione di volontariato selezionate.

La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza del presidente della Regione Siciliana, del dirigente e delle autorità del sistema di Protezione civile regionale.

Per Schifani si è trattato di una scelta precisa essere presente oggi a questa come ad altri eventi istituzionali del fine settimana nonostante si trattasse del giorno del suo 74esimo compleanno. Un compleanno di lavoro per scelta e per senso delle istituzioni.

I nuovi mezzi

Si tratta di settanta pick-up pronti per il contrasto degli incendi boschivi. Da questa mattina sono sono nella disponibilità di altrettante organizzazioni di volontariato nelle nove province siciliane. Il presidente della Regione ha consegnato simbolicamente le chiavi di un mezzo.

I pick-up saranno un importante supporto allo spegnimento degli incendi soprattutto nelle aree più remote e montuose dell’Isola, dove gli interventi sono più difficili, ma saranno utilizzati anche nel pattugliamento e quindi per la prevenzione, specialmente nei giorni di allerta rossa quando è maggiore il rischio di roghi.

