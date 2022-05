Chiara Ferragni innamorata della Sicilia, sceglie Palermo per la sua festa di compleanno

05/05/2022

Chiara Ferragni, come ormai numerosi vip, sceglie ancora una volta la Sicilia per festeggiare una ricorrenza importante. Il 7 maggio l’influencer più famosa d’Italia, ma anche imprenditrice, blogger e designer, spegnerà 35 candeline. Secondo quanto si legge su diverse testate, tra le quali Vanity Fair, Ferragni festeggerà il suo compleanno a Palermo, sembrerebbe nella incantevole location di Villa Igea, albergo di lusso affacciato sul mare. Un anno difficile Al momento non sono molte le notizie disponibili. Top secret i dettagli sulla festa, che certamente avrà un tema (ma non si sa ancora quale possa essere), così come la lista degli invitati, che non è difficile ipotizzare saranno superselezionati. Certo è che Ferragni vuole lasciarsi alle spalle un anno davvero difficile. Dopo il Covid19 contratto nel dicembre scorso, insieme al marito Fedez, la coppia ha affrontato anche il tumore al pancreas dello stesso Fedez, che ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico. La coppia di ritorno dagli Usa Sempre mano nella mano, e innamorati più che mai, Ferragni e Fedez negli scorsi giorni hanno preso parte alla serata all vip del Met Gala a New York, con tanto di after party durato fino alle prime luci del mattino. Ferragni, infatti, è molto nota anche negli Usa. Tornata a Milano, la coppia si dedicherà adesso all’organizzazione della superfesta di compleanno, alla quale dovrebbero prendere parte anche gli inseparabili figlioletti, Leone di 4 anni e Vittoria di un anno. Il matrimonio a Noto nel 2018 Quello tra Ferragni e la Sicilia è un amore che vanta ormai qualche anno. A Noto, meravigliosa cittadina barocca in provincia di Siracusa, ancora tutti ricordano il matrimonio da favola tra la giovane e Fedez celebrato nel settembre del 2018, alla presenza di numerosi vip nazionali e stranieri. Archi di rose bianche e rosa accanto a colonnine antiche avevano segnato il percorso che aveva portato Chiara Ferragni all’altare, dove ad attenderla c’era il suo Fedez, visibilmente teso. Location del matrimonio era stata l’ottocentesca Dimora delle Balze. La sposa vestiva Dior, mentre lo sposo Versace. A celebrare il matrimonio il sindaco Corrado Bonfanti.

