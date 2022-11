LE FOTO

Chiara Ferragni è arrivata a Palermo e i fans sono andati in delirio. L’influencer italiana più famosa al mondo, con 28 milioni di followers, è arriva in via Principe di Belmonte per un evento in una nota profumeria. Centinaia di fans ad aspettarla, ma la Ferragni si è limitata ad affacciarsi da una finestra per salutare tutti, nel delirio generale. Dunque, niente contatto diretto coi fans.























Chiara Ferragni arriva a Palermo, un ritorno per l’influencer

Quello di Palermo dunque non è stato evento legato a una visita alla città ma sarà un evento che mira alla sponsorizzazione di una linea di cosmetici firmata Chiara Ferragni, un ritorno all’insegna del marketing. La presentazione della sua linea di trucchi è avvenuta presso nota profumeria del centro cittadino e i fan già da ore erano in trepidante attesa per incontrare quella che è considerata la “re Mida” della moda al momento visto che con i suoi post, le sue storie e i suoi reel, riesce a muovere milioni di follower nella scelta di uno prodotto rispetto a un altro.

Le tappe della Ferragni a Palermo

La Ferragni è atterrata Palermo attorno alle 14.30 con un volo proveniente da Milano. Dopo una breve sosta, si è diretta verso la location dell’evento non per tutti. Si tratta di un appuntamento a cui hanno partecipato solo in 60 “fortunati” che hanno acquistato uno dei prodotti della linea make-up e scovato il gratta e vinci vincente, che gli consentirà domani dunque d’incontrarla.

Attese centinaia di persone in via Principe

E nella centralissima via Principe di Belmonte, traversa di via Ruggero Settimo, fulcro centrale della moda palermitana e dei negozi più ricercati, la Ferragni è stata accolta da un’ovazione. La profumeria ha brandizzato l’ingresso con dei totem rosa che richiamano l’occhio azzurro di Chiara Ferragni, logo dell’omonimo brand, insieme a delle gigantografie con il suo volto. Per l’occasione sono state anche innalzati i livelli di sicurezza visto che per l’arrivo della bionda influencer arriveranno tantissimi fans che vorranno almeno immortalare il momento con un selfie o un autografo.