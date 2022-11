Ore di attesa

Chiara Ferragni, influencer che non ha certo bisogno di presentazioni, alla luce dei suoi oltre 28 milioni di followers solo su Instagram, oggi, 29 novembre, sarà a Palermo. Ed è già attesa nel momdo dei social per questo evento. Si tratta di un ritorno per l’imprenditrice digitale più richiesta del momento da tv, pubblicità e marchi di moda, dopo che ha festeggiato il suo ultimo compleanno proprio nel capoluogo, un evento riservato solo ad amici e collaboratori più fidati.

Chiara Ferragni arriva a Palermo, un ritorno per l’influencer

Quello di Palermo di oggi però non sarà un evento legato a una visita alla città ma sarà un evento che mira alla sponsorizzazione di una linea di cosmetici firmata Chiara Ferragni, un ritorno all’insegna del marketing. La presentazione della sua linea di trucchi è in programma nel pomeriggio presso una nota profumeria del centro cittadino e i fan sono già in trepidante attesa per incontrare quella che è considerata la “re Mida” della moda al momento visto che con i suoi post, le sue storie e i suoi reel, riesce a muovere milioni di follower nella scelta di uno prodotto rispetto a un altro.

Le tappe della Ferragni a Palermo

La Ferragni dovrebbe atterrare a Palermo attorno alle 14.30 con un volo proveniente da Milano. Dopo una breve sosta, sarà diretta verso la location dell’evento che però non sarà per tutti. Attorno alle 18 la Ferragni dovrebbe arrivare da Douglas. Si tratta di un appuntamento a cui potranno partecipare solo in 60 “fortunati” che hanno acquistato uno dei prodotti della linea make-up e scovato il gratta e vinci vincente, che gli consentirà domani dunque d’incontrarla.

Attese centinaia di persone in via Principe

E nella centralissima via Principe di Belmonte, traversa di via Ruggero Settimo, fulcro centrale della moda palermitana e dei negozi più ricercati, ci si prepara ad accogliere la Ferragni. La profumeria Douglas, infatti, ha brandizzato l’ingresso con dei totem rosa che richiamano l’occhio azzurro di Chiara Ferragni, logo dell’omonimo brand, insieme a delle gigantografie con il suo volto. Per l’occasione sono state anche innalzati i livelli di sicurezza visto che per l’arrivo della bionda influencer arriveranno tantissimi fans che vorranno almeno immortalare il momento con un selfie o un autografo.