La nota social influencer è in Sicilia per le vacanze

La famosa imprenditrice digitale, Chiara Ferragni, è atterrata a Palermo per trascorrere alcuni giorni di relax in Sicilia. Questa non è la prima volta che visita l’Isola e sembra che ci abbia preso gusto.

Appena arrivata, insieme ad un gruppo di amici, tra cui le influencer Veronica Ferraro e Chiara Biasi, la 36enne si è fermata al panificio Quartararo per gustare alcune tipiche prelibatezze palermitane.

In una storia su Instagram, Chiara è stata immortalata con un’arancina in mano (anche se ha scritto ‘arancini’, dimenticandosi che a Palermo sono ‘fimmine’…). Accanto a lei, in un’auto, un vassoio con altre prelibatezze del capoluogo siciliano, come calzoncini fritti e pizzette.

Insomma, la vacanza di Chiara Ferragni in Sicilia – reduce dall’addio al nubilato della sorella Francesca in Grecia – è cominciata nel migliore dei modi: con lo stomaco pieno…