Non ci sta Dario Chinnici. Dopo la bufera mediatica esplosa per la sua frase infelice pronunciata in conferenza dei capigruppo, usa lo stesso mezzo impiegato per attaccarlo: un video sui social.

La difesa social di Chinnici

“Ebbene sì, oggi sono stato vittima di un manganello mediatico, di un metodo becero che prende una parte di video all’interno di una discussione privata e rilanciata sui social” dice nella sua video difesa Chinnici.

Il riferimento è allo scontro in sede di conferenza dei capigruppo. “Sei stata la donna di tutti” è l’espressione usata da Dario Chinnici rivolgendosi a Giulia Argiroffi durante una conferenza dei capigruppo e subito denunciata da Ismaele La Vardera: “Una frase inaccettabile che ha fatto scatenare l’ira di tutti quelli che erano al tavolo. Un consigliere comunale, in quota sindaco, non può e non deve affermare una cosa simile. Condanniamo fermamente questo gesto” dice La Vardera.

“A un uomo questa frase non l’avresti detta” incalza la Argiroffi che sottolinea come l’espressione sia sessista in tutto e per tutto.

“Ho detto in maniera chiara prima ancora della polemica ‘politicamente parlando’” precisa già durante la medesime conferenza dei capigruppo Chinnici. E continua a sottolineare come la sua espressione si riferisce ai passaggi politici, ai cambi di casacca.

Chinnici, “Metodo becero, io attaccato prima di quella frase”

“Metodo becero perché non viene preso l’intero video – racconta Chinnici – dove la collega Giulia Argiroffi mi dà del ladro delinquente e persona poco per bene, perché proprio del metodo becero viene presa una frase seppure infelice e il riferimento è donna politicamente di tutti che non ha nulla a che vedere col sessismo, nulla”

“Il riferimento – conclude – era ai continui cambi di casacca della collega Argiroffi che fa tutti i santi giorni e mi dispiace che è stato rilanciato da chi quel cambio di casacca lo subirà che è Ismaele La Vardera”