Sabato prossimo l'ultimo giorno

A fine mese chiuderà uno dei negozi di abbigliamento storici di Palermo. Si tratta di Sem in via xx settembre 38/a. Nato nel 1983, uno dei primi pronto moda della Sicilia e di Palermo, franchising milanese, è stato icona di stile per tutta la città. Infatti il negozio è conosciuto da tutti dato che aveva oltretutto più punti vendita ( via Sciuti, via Belgio, via Marchese di Villabianca, via rosolino Pilo). Chiuderà i battenti il 29 aprile: l’ultimo giorno di lavoro sarà infatti sabato prossimo

La fine di un’epoca

Finisce un’epoca e moltissimi clienti ne sono addolorati. “Grazie a Mirella La Marca, Sergio La Marca e Rosario Ilardo che hanno dedicato la loro vita a queste attività regalando moda e professionalità e tutte le donne Palermitane – dice Gaia Ilardo -. Sem le ringrazia infinitamente per averci sempre scelto”.

All’unica dipendente rimasta è stato dato il tempo di organizzarsi per non restare senza lavoro. Ora in via XX settembre restano solo gli scatoloni del trasloco e un po’ di nostalgia. “Nei nostri anni d’oro – continua la Ilardo – quelli degli anni ’80 e ’90, eravamo meta per personaggi famosi, come Moana Pozzi appunto. Questa donna meravigliosa si spogliava a camerini aperti, sfoggiando tutta la sua bellezza. Momenti bellissimi che, però, non torneranno più. Mia mamma è addolorata, ma dopo 40 anni ha bisogno di riposarsi. Così a noi e a chi ci ha scelto per tutti questi anni resteranno dei ricordi stupendi”.

Il saluto alle clienti

Adesso una piccola svendita, il saluto alle clienti più affezionate e giù il sipario per sempre. “Le nostre più care clienti – spiega ancora – hanno versato lacrime quando abbiamo detto che avremmo chiuso. Al di là del rapporto di vendita, c’era un rapporto umano e di amicizia. Non un negozio, ma un confessionale scelto poi anche dalle loro figlie nel segno di una continuità”.