Previsti disagi

Nuovi problemi alla viabilità a Palermo. Il comune ha emesso tre ordinanze che annunciano una lunga serie di limitazioni al regolare traffico stradale nei prossimi giorni, con diverse aree interessate e con chiusure parziali o totali. Si preannunciano disagi.

Le strade coinvolte parzialmente

La zona maggiormente interessata sarà quella di Via San Lorenzo, con la strada principale e due traverse con circolazione ridotta. Nello specifico, il tratto di Via San Lorenzo protagonista dei lavori è quello dal civ. 374 al civ. 384 e dal civ. 291P al civ. 291, per lavori di scavo.

Si tratta di due brevi tratti, circa une trentina di metri, successivi e in corrispondenza e immediatamente successivi alla curva dopo il semaforo venendo dalla Maddalena, dove si trova la traversa per andare alla stazione ferroviaria di Palermo La Malfa. Sempre in questa zona si segnalano lavori in via Giorgio Galante e in via Oreste lo Valvo. La strada maggiormente colpita è la prima, con un restringimento di quasi quaranta metri dal civico 7 fino all’incrocio con Via lo Valvo, dove la circolazione è rallentata solo nel breve tratto di incrocio con via Galante. Nei tratti interessati ai lavori, segnalati con delle apposite luci negli orari notturni, viene istituito anche il divieto di sosta 0-24 in vigore, dunque, per tutto il giorno

Chiusure totali

Una chiusura totale della circolazione è invece quello che interesserà lo svincolo tra Via Ernesto Basile e viale Regione Siciliana, in direzione entrante a Palermo dove si trova il negozio di ceramiche “Max Ricas”, il 30 di maggio. L’impossibilità di circolazione sarà soltanto di 2 ore, dalle 4:00 del mattino fino alle 6:00, dopo la quale poi si dovrebbe riprendere la normale circolazione. Anche qui, per tutti coloro i quali sono interessati o hanno necessità di raggiungere, nella primissima fascia mattutina, ospedali come il Civico e il Policlinico o altre località in quella zona, si consiglia di prendere l’uscita precedente a questa e di muoversi con l’ausilio delle mappe su una strada alternativa.