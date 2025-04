Giornata di pura follia a Palermo. Per tre giorni il capoluogo siciliano sarà chiuso. Il traffico è letteralmente impazzito in direzione Catania. Tutto per i lavori di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione lungo viale della Regione Siciliana, a Palermo.

L’ufficio Traffico e mobilità ordinaria del Comune di Palermo, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione della circonvallazione e aree limitrofe della Città, ha emesso un’ordinanza di limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta in viale Regione Siciliana.

Sarà di fatto chiusa totalmente la corsia centrale, 24 ore in direzione Catania e le successive 24 ore in direzione Trapani, con deviazione del traffico sulla corsia laterale in due distinti tratti del viale.

Il provvedimento stabilisce al primo Giorno – dalle ore 05.00 alle ore 05.00 giorno successivo: Viale Regione Siciliana – lato monte – corsia centrale direzione Catania (prima Chiusura altezza Via Altofonte): Chiusura corsia centrale – lato monte – da altezza immissione corsia laterale immediatamente dopo il ponte di Corso Calatafimi Viale Regione Siciliana – lato monte – direzione Catania – chiusura immissione sulla corsia centrale – altezza Sala Bingo Las Vegas, con successiva re-immissione sulla corsia centrale prima del Ponte Corleone; Viale Regione Siciliana – lato monte – corsia centrale direzione Catania (2° chiusura, altezza Ponte Bonagia): Chiusura corsia Centrale, uscita per immissione Ponte di Bonagia; Ponte di Bonagia – obbligo di svolta a destra incrocio con Via V.048 e re-immissione su corsia centrale di Viale Regione Siciliana attraverso rampa di uscita Ponte Bonagia.