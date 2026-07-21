Un incendio minaccia la circolazione stradale. Esploso in territorio di Petralia sta causando fumo e si avvicina all’autostrada. Le fiamme hanno indotto prima alla limitazione del traffico e, in seguito alla chiusura dell’autostrada Palermo Catania fra i due svincoli più vicini al fronte del fuoco.

Chiusa precauzionalmente l’autostrada

A causa dell’incendio in corso è stata disposta la momentanea chiusura della A19 “Palermo-Catania”, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra gli svincoli di Tremonzelli e Irosa, tra il km 73 e il km 83,400, fra i territori di Castellana Sicula e Petralia Sottana, in provincia di Palermo.

L’anas informa che il traffico viene provvisoriamente deviato lungo la viabilità alternativa costituita dalla SS120, dalla SS290 e dalla SP138.

In un primo tempo interventi tampone poi risulta insufficienti. Circa un’ora prima si era scelto, lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania” di interrompere momentaneamente il traffico in direzione Palermo, all’altezza del km 79, in corrispondenza dello svincolo di Irosa, nel territorio di Petralia Sottana (PA) nella speranza di poter circoscrivere l’incendio alla vegetazione circostante l’autostrada.