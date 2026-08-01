A causa di una frana, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 113 “Settentrionale Sicula” per un tratto di circa 4 chilometri ed esattamente dal km 178,000 al km 182,000, in territorio di Cefalù. La cittadina Normanna al momento è raggiungibile solo attraverso il percorso alternativo sull’Autostrada A20 Messina Palermo.

Sul posto forze dell’ordine e Anas

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Disagi solo per oggi

La frana si è verificata a causa della rottura di una conduttura ubicata a monte della statale nel tratto compreso tra Cefalù e Sant’Ambrogio. Sul posto sono prontamente intervenuti il personale Anas, i Carabinieri della Compagnia di Cefalù e i Vigili del Fuoco di Palermo, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire la viabilità.

Anas è al lavoro per la riapertura del tratto interdetto al traffico, proprio dal km 178,000 al km 182,000, sulla statale 113 “Settentrionale Sicula”, a Cefalù, in provincia di Palermo.

Dopo la prima ora di chiusura totale attualmente la circolazione è consentita a senso unico alternato, al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada e consentire lo svolgimento delle attività di ripristino.

Grazie all’intervento della ditta di manutenzione ricorrente, incaricata da Anas, sono in corso le operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza e si prevede la riapertura completa della strada in serata, salvo imprevisti tecnici.