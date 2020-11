Primi controlli per contrastare gli assembramenti sono scattati ieri pomeriggio di parte di carabinieri e polizia municipale.

Sono stati sequestrati e chiusi un venditore di “stigghiola” in via Ernesto Basile e uno di pesce arrostito in via Porta di Mare.

I militari hanno sequestrato i loro i prodotti esposti a sporcizia e smog e pronti per la vendita. Entrambi sono stati sanzionati. La prima attività abusiva sottoposta ad accertamenti è quella di via Ernesto Basile, all’altezza di piazzale Anelli.

Le forze dell’ordine hanno messo i sigilli a un chiosco che sarebbe risultato privo di ogni licenza o autorizzazione. Stessa sorte per un altro ambulante che si era piazzato con il suo barbecue portatile sotto una tettoia in lamiera non lontano dall’ospedale Buccheri La Ferla.

Controlli anche un venditore di frutta e verdura nel quartiere Villaggio Santa Rosalia. Anche per lui è scattato il sequestro della merce e una denuncia.