Da martedì 20 la pedonalizzazione del lungomare

Scatta da martedì prossimo la pedonalizzazione del lungomare di Valdesi e le limitazioni agli accessi veicolari nella piazza di Mondello a Palermo. Si concretizza quindi quanto già era stato annunciato qualche settimana fa dall’amministrazione comunale di Palermo che aveva in proposito deliberato in giunta, nell’ambito delle azioni previste dal documento programmatico “Palermo SiCura” e su proposta degli Uffici per la mobilità guidati dall’assessore Giusto Catania.

Fine del periodo sperimentale

In questo primo scorcio d’estate sono state fatte delle prove generali da parte del Comune. La pedonalizzazione infatti è stata attivata solo dalle 20 e limitata solo al tratto che va dal Charleston a via Teti, mentre dalle 18 alle 23 ha riguardato la piazza. Ira entra in vigore il nuovo piano la cui pedonalizzazione interesserà viale Regina Elena da piazza Valdesi a via Torre di Mondello, le vie Glauco, Anadiomene, limitando gli accessi veicolari alla piazza di Mondello e alla via Piano di Gallo e razionalizzando i sensi di marcia della viabilità afferente all’area di Mondello.

Già ci sono le prime proteste

Come ogni novità che riguarda la viabilità cittadina, ecco puntuali le proteste. Ad alzare la voce sono in particolare i commercianti e i residenti per un tratto stradale in particolare che sarà off limits alle auto. Si tratta del divieto del doppio senso previsto in viale Principe di Scalea. Addirittura è partita una raccolta firme ma il governo cittadino non è intenzionato a fare marcia indietro.

Forza Italia la prima a muovere critiche

Già nelle scorse settimane aveva vibratamente protestato Forza Italia, ritenendo una “follia” il piano alla viabilità pensato dal Comune per la borgata. Per Piero Gottuso, ex presidente della VII Circoscrizione e attuale capogruppo di Forza Italia, si tratta della “ennesima pagliacciata mediatica dell’amministrazione comunale” . Il progetto si inquadra nell’ambito della riqualificazione della borgata marinara e parte dal fatto che le precedenti sperimentazioni realizzate hanno evidenziato risultati positivi e riscontri favorevoli sia dai residenti, sia dai commercianti, sia dai fruitori del litorale. “Purtroppo siamo costretti ancora una volta a registrare l’ennesima pagliacciata mediatica di questa amministrazione comunale con dei provvedimenti decisi, senza il parere della VII Circoscrizione, che decreteranno la morte commerciale della borgata marinara”, dice il rappresentante di Forza Italia secondo cui “la realizzazione della Zona a traffico limitato per Piazza Mondello per 365 giorni l’anno, porterà alla tomba la già fragile economia della borgata”.