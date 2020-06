Il provvedimento attivo da fine luglio

Non è piaciuto a Forza Italia l’annuncio da parte della giunta palermitana della pedonalizzazione della borgata marinara di Mondello. Pedonalizzazione del lungomare di Valdesi e limitazioni agli accessi veicolari nella piazza di Mondello. E’ questo quanto deliberato dalla Giunta comunale, nell’ambito delle azioni previste dal documento programmatico “Palermo SiCura” e su proposta degli Uffici per la mobilità guidati dall’assessore Giusto Catania.

Per Piero Gottuso, ex presidente della VII Circoscrizione e attuale capogruppo di Forza Italia, si tratta della “ennesima pagliacciata mediatica dell’amministrazione comunale” . Ci va già duro Gottuso contro l’amministrazione Orlando che ha deliberato un provvedimento che avrà carattere sperimentale. Il progetto si inquadra nell’ambito della riqualificazione della borgata marinara e parte dal fatto che le precedenti sperimentazioni realizzate hanno evidenziato risultati positivi e riscontri favorevoli sia dai residenti, sia dai commercianti, sia dai fruitori del litorale.

“Purtroppo siamo costretti ancora una volta a registrare l’ennesima pagliacciata mediatica di questa amministrazione comunale con dei provvedimenti decisi, senza il parere della VII Circoscrizione, che decreteranno la morte commerciale della borgata marinara”, dice il rappresentante di Forza Italia second cui “la realizzazione della Zona a traffico limitato per Piazza Mondello per 365 giorni l’anno, porterà alla tomba la già fragile economia della borgata”.

La decisione della pedonalizzazione di via Regina Elena, nel tratto compreso tra piazza Valdesi e via Teti, sarebbe stato adottato, secondo Gottuso, “senza ascoltare gli organi territoriali, che, così come sarebbe stato disegnato, comporterà caos, ingorghi e disagi per tutti coloro che dovranno attraversare questo tratto di Mondello”.

Secondo il progetto della giunta Orlando, la pedonalizzazione interesserà Viale Regina Elena da Piazza Valdesi a via Torre di Mondello, Via Glauco, Via Anadiomene, limitando gli accessi veicolari alla Piazza di Mondello e alla via Piano di Gallo e razionalizzando i sensi di marcia della viabilità afferente all’area di Mondello. Nell’ambito della rimodulazione della mobilità a Mondello, a breve sarà aperto alla pubblica circolazione il nuovo tratto della via Palinuro che consentirà la connessione tra la via Mondello e la via Galatea snellendo il deflusso da e verso la Piazza di Mondello. Il provvedimento, i cui dettagli saranno definiti nel corso di incontri programmati nei prossimi giorni con la II e la VI Commissione consiliare, la Circoscrizione e i comitati di residenti e commercianti, sarà operativo entro fine luglio.