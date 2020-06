Cambia la circolazione alla Vucciria con l’istituzione di una zona pedonale nel mercato e una ztl intorno all’area del medesimo mercato. Sono due le ordinanze comunali che cambiano le regole nell’area.

“Un atto formale – dichiara il sindaco Leoluca Orlando – che segna un momento importantissimo e che conclude un lungo percorso condiviso con la Circoscrizione, i residenti e i commercianti.

Una mini pedonalizzazione che restituirà vivibilità e fruibilità a tutta la zona della Vucciria e delle aree limitrofe, dando anche ossigeno alle loro attività commerciali”.

“Un ulteriore intervento di limitazione del traffico – sottolinea l’assessore Giusto Catania – che assume un altissimo valore non solo simbolico per il ruolo e la storia del mercato della Vucciria. Un ulteriore passo di restituzione ai cittadini del cuore storico della nostra città”.

L’Ordinanza che istituisce la Zona a Traffico Limitato nel Mercato Storico “Vucciria”, riguarda le vie: discesa Maccheroni, piazza Caracciolo, discesa Caracciolo Viceré, via Pannieri e via Argenteria.

Nel dettaglio:

Piazza S. Domenico

Area pedonale compresa tra il prolungamento della via G. Meli e la Discesa Maccheronai:

Lato destro del tratto, incrocio con la discesa S. Domenico:

– Istituzione di direzione obbligatoria a sinistra (fig. II 80/b art. 122 – DPR 495/92), fatta eccezione per i veicoli commerciali autorizzati dal presente provvedimento e di seguito indicati.

Discesa Maccheronai

Tratto compreso tra Piazza S. Domenico e Piazza Caracciolo:

– Istituzione di Zona a Traffico Limitato eccetto i veicoli autorizzati dal presente provvedimento e di seguito indicati;

– Istituzione del senso unico di marcia nel verso e nel tratto;

– Istituzione del divieto di fermata ambo i lati.

Lato destro del tratto, incrocio con Piazza Caracciolo:

– Istituzione di direzioni consentite diritto (fig. II 80/a art. 122 – DPR 495/92).

Piazza Caracciolo

Tratto compreso tra Discesa Maccheroni, Discesa Caracciolo Viceré, via Pannieri, vicolo Mezzani, via dei Frangiai e via Argenteria:

– Istituzione di Zona a Traffico Limitato eccetto i veicoli autorizzati dal presente provvedimento e di seguito indicati;

– Istituzione del senso unico di marcia nel verso e nel tratto;

– Istituzione del divieto di fermata ambo i lati;

Lato destro del tratto, incrocio con la discesa Caracciolo Vicerè:

– Istituzione di direzione obbligatoria diritto (fig. II 80/a art. 122 – DPR 495/92).

Discesa Caracciolo Viceré

Tratto compreso tra Piazza Caracciolo e Via Roma:

– Istituzione di Zona a Traffico Limitato;

– Istituzione di strada senza uscita (fig. II 309 art. 135 – DPR 495/92);

– Istituzione del divieto di fermata ambo i lati.

Via Pannieri

Tratto compreso tra Piazza Caracciolo e Via Vittorio Emanuele:

– Istituzione di Zona a Traffico Limitato eccetto i veicoli autorizzati dal presente provvedimento e di seguito indicati;

– Istituzione del senso unico di marcia nel verso e nel tratto;

– Istituzione del divieto fermata ambo i lati.

Via Argenteria

Tratto compreso tra Piazza Garraffello e Piazza Caracciolo:

– Istituzione di Zona a Traffico Limitato eccetto i veicoli autorizzati dal presente provvedimento e di seguito indicati;

– Istituzione del senso unico di marcia nel verso e nel tratto;

– Istituzione del divieto di fermata ambo i lati;

Lato destro del tratto, incrocio con Piazza Caracciolo:

– Istituzione del fermarsi e dare precedenza (fig. II 37 art. 37 – DPR 495/92);

– Istituzione di direzione obbligatoria a sinistra (fig. II 80/b art. 122 – DPR 495/92).

I residenti e dimoranti potranno richiedere il pass che consentirà il transito nell’area interessata dalla ZTL Mercato Vucciria. Questa opportunità è riservata a coloro che risiedono in questo elenco di vie e piazze: Via Materassai (intero tratto); Piazza Caracciolo (intero tratto); Via Coltellieri (intero tratto); vicolo Madonna dei Travicelli (intero tratto); vicolo S.Andrea (intero tratto); vicolo Rosa Bianca (tratto compreso tra via Coltellieri e il civ. 12); discesa Caracciolo Viceré (intero tratto); via Pannieri (intero tratto); vicolo Mezzani (tratto compreso tra il vicolo S. Sofia e piazza Caracciolo); via Frangiai (tratto compreso tra piazza Caracciolo e piazzetta Garraffo); piazzetta Garraffo (intero tratto); via Argenteria (intero tratto).

La circolazione veicolare nell’area della Ztl mercato Vucciria sarà consentita previa dotazione di pass gratuito che avrà validità annuale e che consentirà di percorrere l’area del mercato accedendo da via Materassai, coltellieri e argenteria e uscendo dalla stessa area attraversa via Pannieri e via dei Tornieri.

Una seconda ordinanza dispone la nuova regolamentazione della circolazione veicolare delle area perimetrale intorno alla “ZTL Mercato Storico Vucciria”, riguardante le vie: Discesa S.Domenico, Coltellieri, vicolo Madonna dei Travicelli, vicolo S.Andrea, vicolo Rosa Bianca e via dei Frangiai;modificando e integrando le ordinanza precedenti anche nella zona “ZTL Cassaro Basso”, e regolamentando la circolazione veicolare delle vie: Via Paterna, piazzetta del Garraffo e piazza Garraffello, Materassai, Argenteria Vecchia, Terre delle Mosche, Calzonai, Chiavettieri (tratto da via Terre delle Mosche a via Cassari), Cassari, vicolo Tarzanà, via Tintori, via Vittorio Emanuele (tratto da via Porto Salvo e via Tintori) e Porto Salvo.

Nel dettaglio, in via sperimentale, l’ordinanza dispone un nuovo piano di circolazione delle vie perimetrali interessate dalla “ZTL Mercato Vucciria”-

Discesa S. Domenico

Tratto compreso tra Piazza S.Domenico e Piazza S.Andrea

Lato destro del tratto, incrocio con piazza S.Andrea/via Coltellieri:

– Istituzione di direzione obbligatoria diritto (fig. II 80/a art. 122 – DPR 495/92) eccetto i veicoli autorizzati.

Via Coltellieri

Tratto compreso tra Piazza S. Andrea e Piazza Caracciolo:

– Istituzione del divieto di transito eccetto i veicoli autorizzati (ZTL Mercato Vucciria), con accesso esclusivo da Piazza S.Andrea;

Lato destro del tratto, incrocio con Piazza Caracciolo:

– Istituzione di direzione obbligatoria diritto

Vicolo Madonna dei Travicelli

Tratto compreso tra Via Coltellieri e la Discesa Maccheronai:

– Istituzione del divieto di transito (fig. II art. 116 – DPR 495/92).

Vicolo S. Andrea

Tratto compreso tra Via Coltellieri e Piazza S.Andrea:

– Istituzione del divieto di transito (fig. II art. 116 – DPR 495/92).

Vicolo Rosa Bianca

Tratto compreso tra Via Coltellieri e il civ.12:

– Istituzione del divieto di transito (fig. II art. 116 – DPR 495/92).

Tratto compreso tra il civ.12 e il Vicolo 1° Appalto:

– Istituzione del doppio senso di marcia alternato con diritto di precedenza per chi esce dal vicolo in direzione del Vicolo 1° Appalto;

Lato destro del tratto, incrocio con il Vicolo 1° Appalto:

– Istituzione di strada senza uscita.

Via Frangiai

Tratto compreso tra Piazza Caracciolo e Piazzetta Garraffo/Vicolo Paterna:

– Istituzione del divieto di transito (fig. II art. 116 – DPR 495/92).

Vicolo Mezzani

Tratto compreso tra il vicolo S. Sofia e piazza Caracciolo/via Frangiai:

– Istituzione del divieto di transito (fig. II art. 116 – DPR 495/92).

Via Paterna

Tratto stradale intersezione con Via Frangiai:

– Istituzione di direzione obbligatoria destra (fig. II 80/c art. 122 – DPR 495/92).

Piazzetta Garraffo

Tratto compreso tra Via Argenteria e Via Frangiai:

– Istituzione del divieto di transito (fig. II art. 116 – DPR 495/92) eccetto i veicoli autorizzati ZTL Mercato Vucciria, con accesso esclusivo da Via Argenteria.

Piazza Garraffello

Area compreso tra Via della Loggia, Via Argenteria, Via Materassai, Via Cassari e Via Garraffello:

– Istituzione del divieto di transito fatta eccezione per le corsie di marcia appresso indicate:

· Tratto stradale sul prolungamento della Via della Loggia in direzione Via Materassai:

– Istituzione di una corsia veicolare, di larghezza non inferiore a metri 3,00, regolamentata in senso unico di marcia nel verso e nel tratto, in cui è garantita la libera circolazione;

– Istituzione del divieto di fermata ambo i lati;

Lato destro del tratto, incrocio con Via Cassari:

– Istituzione di direzione obbligatoria a sinistra (eccetto i veicoli autorizzati dal presente provvedimento e di seguito indicati;

Lato destro del tratto, incrocio con via Argenteria:

– Istituzione di direzione obbligatoria a destra eccetto i veicoli autorizzati ZTL Mercato Vucciria.

· Tratto stradale sul prolungamento della Via Materassai/Via Cassari in direzione Via Garraffello:

– Istituzione di una corsia veicolare, di larghezza non inferiore a metri 3,00, regolamentata in senso unico di marcia nel verso e nel tratto;

– Istituzione del divieto di transito fatta eccezione per i veicoli autorizzati dal presente provvedimento e di seguito indicati, con accesso esclusivo dalle Vie Cassari/della Loggia.

Via Materassai

Tratto compreso tra Piazza Garraffello e Via Meli:

– Istituzione del senso unico di marcia;

– Istituzione del divieto di fermata ambo i lati.

Via Argenteria Vecchia

Lato destro del tratto, incrocio con via Materassai:

– Istituzione di direzione obbligatoria sinistra

– Istituzione di segnale dare precedenza ai veicoli in transito su via Materassai.

Via Terra delle Mosche

Tratto compreso tra Via della Loggia e Via dei Chiavettieri:

– Istituzione del divieto di transito (fig. II art. 116 – DPR 495/92) eccetto i veicoli autorizzati dal presente provvedimento e di seguito indicati, con accesso esclusivo dalle Vie della Loggia/Garraffello.

Lato destro del tratto, incrocio con via Chiavettieri:

– Istituzione di direzione obbligatoria a sinistra.

Via Calzonai

Tratto compreso tra Via Vittorio Emanuele e Via Terra delle Mosche:

– Istituzione del divieto di transito, eccetto i veicoli autorizzati dal presente provvedimento e di seguito indicati, con accesso esclusivo da Via Vittorio Emanuele.

Lato destro del tratto, incrocio con via Terre delle Mosche:

– Istituzione di direzione obbligatoria a destra.

Via Chiavettieri

Tratto compreso tra Via Terra delle Mosche (altezza civici n. 36/n. 45) e Via Cassari:

– Istituzione del divieto di transito (fig. II art. 116 – DPR 495/92), fatta eccezione per i veicoli autorizzati dal presente provvedimento e di seguito indicati, con accesso esclusivo da Via Terre delle Mosche.

Lato destro del tratto, incrocio con via Cassari:

– Istituzione di direzione obbligatoria a sinistra.

Via Cassari

Tratto compreso tra Via dei Tintori e Piazza Garraffello:

– Istituzione del divieto di transito (fig. II art. 116 – DPR 495/92), fatta eccezione per i veicoli autorizzati dal presente provvedimento e di seguito indicati, con accesso esclusivo da Via Tintori/Via Vittorio Emanuele.

Lato destro del tratto, incrocio con piazza Garraffello:

– Istituzione di direzione obbligatoria a destra , eccetto i veicoli autorizzati dal presente provvedimento e di seguito indicati.

Tratto compreso tra Via dei Tintori e Via Cala

– Istituzione del divieto di transito, fatta eccezione per i veicoli autorizzati dal presente provvedimento e di seguito indicati, con accesso esclusivo da Via Tintori/Via Vittorio Emanuele.

Via dei Tintori

Tratto compreso tra Via Vittorio Emanuele e via Cassari:

– Istituzione del divieto di transito, fatta eccezione per i veicoli autorizzati dal presente provvedimento e di seguito indicati, con accesso esclusivo da Via Vittorio Emanuele.

Vicolo Tarzanà

Tratto compreso tra Piazza Tarzanà e Via Cassari:

– Istituzione del divieto di transito, fatta eccezione per i veicoli autorizzati dal presente provvedimento e di seguito indicati, con accesso esclusivo da Piazza Tarzanà.

Lato destro del tratto, incrocio con via Cassari:

– Istituzione di direzione obbligatoria a destra.

Via Vittorio Emanuele

Tratto compreso tra Via Porto Salvo e Via dei Tintori:

– Istituzione del divieto di transito, fatta eccezione per i veicoli autorizzati e s.m.i. e da quelli indicati nel presente provvedimento, con accesso esclusivo da Via Porto Salvo/Piazza Marina.

Lato destro del tratto, incrocio con Via della Loggia:

– Istituzione di direzione obbligatoria a destra, fatta eccezione per i veicoli autorizzati . e da quelli indicati nel presente provvedimento.

Via Porto Salvo

Lato destro del tratto, incrocio con Via Vittorio Emanuele:

– Istituzione di direzione obbligatoria a sinistra, fatta eccezione per i veicoli autorizzati e da quelli indicati nel presente provvedimento, con accesso esclusivo da Via Porto Salvo/Piazza Marina.

Via Alessandro Paternostro

Lato destro del tratto, incrocio con Via Vittorio Emanuele:

– Istituzione di direzione obbligatoria diritto fatta eccezione per i veicoli autorizzati dal presente provvedimento e di seguito indicati.

I residenti e dimoranti che potranno richiedere il pass che consentirà il transito all’interno delle aree interdette alla circolazione veicolare sono coloro che risiedono nelle vie e piazze appresso indicate:

· via Cassari (intero tratto);

· via dei Tintori (intero tratto);

· vicolo Tarzanà (intero tratto);

· via Chiavettieri (intero tratto);

· via Garraffello (intero tratto);

· piazza Garraffello (intero tratto);

· cortile Vecchio (intero tratto);

· via Materassai (intero tratto);

· via della Loggia (intero tratto);

· via Terre delle Mosche (intero tratto);

· vicolo Calzonai (intero tratto);

· via della Loggia (intero tratto);

· via Frangiai (intero tratto);

· vicolo Paterna (intero tratto).