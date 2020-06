dal 19 giugno e sino al 30 agosto

Torna la ZTL, la zona a traffico limitato ad Aspra, frazione marinara di Bagheria, in provincia di Palermo.

Con l’ordinanza n. 42 dell’11 giugno 2020, si istituisce la zona a traffico limitato in via Francesco Tempra in tutta la sua estensione e,cioè, dalla Via Don Bosco alla via Scordato, nella Via Zara in tutta la sua estensione ed in Piazza Cristoforo Colombo, dalle ore 20:30 alle ore 00:30 nei soli giorni di venerdì, sabato e domenica di ogni settimana e, nei giorni festivi e prefestivi a decorrere dal prossimo 19 giugno e sino al 30 agosto 2020.

Nei giorni e orari in cui è attiva la Ztl in via Zara ed in piazza Cristoforo Colombo viene istituito il “Divieto di Sosta” ambo i lati a decorrere dalle ore 20:30 alle ore 00:30, in via F. Tempra invece tale divieto è istituito in via permanente nell’arco dell’intera settimana. Il divieto viene inoltre esteso nella zona del Villaggio del Pescatore ad esclusione dei residenti muniti di pass.

I residenti nelle vie interessate infatti, potranno averne accesso mediante l’esibizione di apposito pass che verrà rilasciato dal Comando di Polizia Municipale.

L’accesso alle Zone a Traffico Limitato sarà sempre comunque consentito ai veicoli di Emergenza, di Soccorso e di Polizia nonché ai veicoli adibiti al trasporto di Portatori di Handicap muniti di apposito contrassegno di identificazione.

A questa categoria di veicoli viene concessa la sosta nell’Area della Zona a Traffico Limitato, esclusivamente negli stalli di sosta specifici.

Sono numerose le località marinare in Sicilia dove in estate viene istituita la zona a traffico limitato per garantire una maggiore vivibilità a residenti e turisti.

Saranno intensificati i controlli della polizia municipale, che in realtà, sono già iniziati, soprattutto sulla spiaggia, con l’inizio della Fase 2.

Ancora in tema di Ztl, invece, nella vicina Palermo resterà sospesa fino al 31 luglio. Una disposizione che ha fatto esultare i commercianti che da poco sono ripartiti e che sperano che la clientela arrivi nelle loro attività.