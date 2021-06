Il parco è chiuso al pubblico dal 2018

Il parco è chiuso da oltre tre anni

Schillaci “Musumeci spieghi perché lo tiene ancora chiuso o lo riapra”

“Ultimo aggiornamento su sito ufficiale della Regione Siciliana risale al 2018”

“Dal gennaio 2018 il parco d‘Orleans è ancora chiuso nonostante le sollecitazioni dei cittadini alla riapertura. In un momento particolare come questo il desiderio di poter fruire di spazi verdi condivisi è grandissimo. Il presidente della regione spieghi perché il parco è ancora chiuso e provveda alla sua riapertura”. A chiederlo è la deputata regionale del Movimento Cinque Stelle Roberta Schillaci. E lo fa con una interrogazione che incalza la presidenza della Regione a rendere note le motivazioni della chiusura e provvedere contestualmente alla riapertura.

“Da oltre tre anni – spiega Schillaci – il parco continua a rimanere inaccessibile senza una condivisa motivazione. Sul sito ufficiale della Regione Siciliana l’ultimo aggiornamento sulla questione risale al 2018 con l’annuncio della chiusura per lavori di manutenzione ma senza alcun aggiornamento”.

“Musumeci spieghi il perché o provveda a riapertura”

Roberta Schillaci conclude: “Con la chiusura dal 2014 del Parco Cassarà vi è la necessità di uno spazio verde, fruibile in sicurezza in tempo di pandemia, quale potrebbe essere appunto il Parco d’Orleans. Musumeci spieghi i cittadini perché tiene ancora chiuso il parco e provveda alla sua riapertura alla cittadinanza”.

Sul Parco

Il parco storico fu realizzato nel lontano 1797 da Ferdinando IV di Borbone che lo utilizzò come luogo di ricerca botanica per specie di origine esotica. Dal 1810 al 1814 l’adiacente palazzo divenne la pregevole residenza in esilio del futuro Re di Francia Luigi Filippo d’Orléans. Nel 1955 l’area è stata acquistata dalla Regione che l’ha destinata all’attuale sede della Presidenza della Regione Siciliana. Da gennaio 2018 l’area non è fruibile al pubblico per dei lavori.