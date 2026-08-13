Operazione di soccorso tra Terrasini e Cinisi ostacolata dal maltempo

Nel pomeriggio di oggi, a partire dalle 14:15 circa, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Palermo sono intervenuti in una zona particolarmente impervia nei pressi del Rifugio Iazzo Vecchio, nell’area di Monte Zucco, tra i territori di Terrasini e Cinisi, per prestare soccorso a un ciclista in difficoltà. L’allarme è stato lanciato da un familiare dell’uomo, che non riusciva più a risalire dal punto in cui si trovava, circa trenta metri più in basso rispetto al piano di campagna, in un tratto caratterizzato da forte pendenza e scarsa accessibilità.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono state inviate le squadre dei Vigili del Fuoco con personale specializzato del Nucleo Saf (Speleo alpino fluviale), addestrato per operazioni in ambienti ostili e zone montane. Le condizioni meteorologiche avverse hanno complicato ulteriormente l’intervento: temporali improvvisi e la presenza di ceneri vulcaniche sospese in atmosfera hanno impedito l’impiego dell’elicottero dei Vigili del fuoco di stanza a Catania, rendendo necessario attivare ulteriori risorse.

È stato quindi richiesto il supporto del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, che ha messo a disposizione personale altamente qualificato per operazioni di recupero in quota. Parallelamente, l’Aeronautica Militare ha fornito un elicottero decollato dall’aeroporto di Trapani-Birgi, con a bordo operatori del soccorso alpino pronti a intervenire nella fase di evacuazione sanitaria.

Il ciclista messo in salvo

Le operazioni si sono complicate a causa delle cattive condizioni meteorologiche, caratterizzate da temporali e dalla presenza di ceneri vulcaniche in quota nella zona di Catania.

Non è stato possibile l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco della base di Catania. Un elicottero dell’aeronautica militare è così decollato dall’aeroporto di Trapani-Birgi con a bordo i tecnici del Soccorso alpino.

I soccorritori da terra sono riusciti a raggiungere il ciclista, a recuperarlo e a riportarlo in una zona sicura. L’uomo, che ha riportato solo lievi ferite, è stato preso in carico dall’equipaggio dell’elicottero e trasferito all’ospedale Civico di Palermo per gli accertamenti sanitari.